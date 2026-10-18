Τενερίφη - Μπασκόνια 82-77: Ήττα για τους Βάσκους πριν τον Παναθηναϊκό

Παναγιώτης Αρταβάνης
Τενερίφη - Μπασκόνια 82-77: Ήττα για τους Βάσκους πριν τον Παναθηναϊκό

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Η Τενερίφη επικράτησε της Μπασκόνια με 82-77 για την 4η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Τέσσερις ημέρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, η Μπασκόνια υπέστη την πρώτη της ήττα στην ACB με 82-77 από την Τενερίφη

Η ομάδα του Λάκοβιτς πραγματοποιώντας πολύ καλό πρόσωπο στο τελευταίο δεκάλεπτο, μπόρεσε να αυξήσει τη διαφορά και να πανηγυρίσει τη νίκη στο φινάλε. Κορυφαίος για τους νικητές ο πρώην «πράσινος» Κάιλ Γκαί, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 5 ριμπαόυντ και 5 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Λόσον με 11 πόντους.

Η Τενερίφη ήταν πιο αποτελεσματική στα πρώτα λεπτά του αγώνα και μπόρεσε να προηγηθεί στο φινάλε της 1ης περιόδου (25-18, 10'). Στο 2ο δεκάλεπτο η Μπασκόνια βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να μειώσει, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο -3 (39-36, 20').

 

Μετά την ανάπαυλα, η Μπασκόνια ήταν κυρίαρχη, σκοράροντας 24 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και μάλιστα πήρε το προβάδισμα με το μέρος της, (54-60, 30').

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι δύο ομάδες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ (68-69, 35'), κάνοντας το φινάλε... δραματικό. Η Τενερίφη έκανε επιμέρους σερί (11-2) και μπόρεσε να πάρει... αέρα οκτώ πόντων (79-71, 38'), δύο λεπτά πριν τη λήξη.

Η Μπασκόνια έκανε ένα γρήγορο (4-0), διαμορφώνοντας το (81-75), 40 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ωστόσο ήταν πολύ αργά και η Τενερίφη... κλείδωσε τη νίκη.

Πλέον οι Βάσκοι στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό (22/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 39-36, 54-60, 82-77

La Laguna Tenerife

JugadorMinPtsRebAstPF+/-Rat
K. Guy30:0624552524
A. Doornekamp25:39660228
B. Fitipaldo24:538221613
M. Huertas18:04602185
T. Abromaitis14:53423128
V. Hunter23:0015413214
A. Kurucs17:512203-8-2
E. Happ16:28732444
W. Van Beck15:30620464
J. Fernández13:364220-29
H. Alderete00:00000000
López-Arostegui00:00000000
Totals-823117222587

Kosner Baskonia

JugadorMinPtsRebAstPF+/-Rat
AJ Lawson28:5311411-111
DJ Stewart27:1911103-44
C. Frisch23:478521-112
T. Sedekerskis22:087711016
M. Spagnolo21:2915614113
D. Baugh29:215170-811
K. Faried23:529615-36
R. Kurucs13:28911236
S. Joksimovic04:542200-55
M. Santos04:490001-70
Totals-77341418-2586
@Photo credits: x_laguna_tenerife
     

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