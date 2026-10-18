Η Τενερίφη επικράτησε της Μπασκόνια με 82-77 για την 4η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Τέσσερις ημέρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, η Μπασκόνια υπέστη την πρώτη της ήττα στην ACB με 82-77 από την Τενερίφη

Η ομάδα του Λάκοβιτς πραγματοποιώντας πολύ καλό πρόσωπο στο τελευταίο δεκάλεπτο, μπόρεσε να αυξήσει τη διαφορά και να πανηγυρίσει τη νίκη στο φινάλε. Κορυφαίος για τους νικητές ο πρώην «πράσινος» Κάιλ Γκαί, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 5 ριμπαόυντ και 5 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Λόσον με 11 πόντους.

Η Τενερίφη ήταν πιο αποτελεσματική στα πρώτα λεπτά του αγώνα και μπόρεσε να προηγηθεί στο φινάλε της 1ης περιόδου (25-18, 10'). Στο 2ο δεκάλεπτο η Μπασκόνια βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να μειώσει, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο -3 (39-36, 20').

¡WESLEY VAN BECK CIERRA LA PRIMERA MITAD CON ESTE TRIPLE! 💣 📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @CB1939Canarias https://t.co/Ma4Kmr904O October 18, 2026

Μετά την ανάπαυλα, η Μπασκόνια ήταν κυρίαρχη, σκοράροντας 24 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και μάλιστα πήρε το προβάδισμα με το μέρος της, (54-60, 30').

📞📞📞📞📞📞 ¡KYLE GUY, PAPÁ! 📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @kylejguy | @CB1939Canarias https://t.co/VC9QZx2EiX — Liga Endesa (@ACBCOM) October 18, 2026

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι δύο ομάδες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ (68-69, 35'), κάνοντας το φινάλε... δραματικό. Η Τενερίφη έκανε επιμέρους σερί (11-2) και μπόρεσε να πάρει... αέρα οκτώ πόντων (79-71, 38'), δύο λεπτά πριν τη λήξη.

Η Μπασκόνια έκανε ένα γρήγορο (4-0), διαμορφώνοντας το (81-75), 40 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ωστόσο ήταν πολύ αργά και η Τενερίφη... κλείδωσε τη νίκη.

Πλέον οι Βάσκοι στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό (22/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 39-36, 54-60, 82-77

La Laguna Tenerife

Jugador Min Pts Reb Ast PF +/- Rat K. Guy 30:06 24 5 5 2 5 24 A. Doornekamp 25:39 6 6 0 2 2 8 B. Fitipaldo 24:53 8 2 2 1 6 13 M. Huertas 18:04 6 0 2 1 8 5 T. Abromaitis 14:53 4 2 3 1 2 8 V. Hunter 23:00 15 4 1 3 2 14 A. Kurucs 17:51 2 2 0 3 -8 -2 E. Happ 16:28 7 3 2 4 4 4 W. Van Beck 15:30 6 2 0 4 6 4 J. Fernández 13:36 4 2 2 0 -2 9 H. Alderete 00:00 0 0 0 0 0 0 López-Arostegui 00:00 0 0 0 0 0 0 Totals - 82 31 17 22 25 87

Kosner Baskonia