Τενερίφη - Μπασκόνια 82-77: Ήττα για τους Βάσκους πριν τον Παναθηναϊκό
Τέσσερις ημέρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, η Μπασκόνια υπέστη την πρώτη της ήττα στην ACB με 82-77 από την Τενερίφη
Η ομάδα του Λάκοβιτς πραγματοποιώντας πολύ καλό πρόσωπο στο τελευταίο δεκάλεπτο, μπόρεσε να αυξήσει τη διαφορά και να πανηγυρίσει τη νίκη στο φινάλε. Κορυφαίος για τους νικητές ο πρώην «πράσινος» Κάιλ Γκαί, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 5 ριμπαόυντ και 5 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής.
Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Λόσον με 11 πόντους.
Η Τενερίφη ήταν πιο αποτελεσματική στα πρώτα λεπτά του αγώνα και μπόρεσε να προηγηθεί στο φινάλε της 1ης περιόδου (25-18, 10'). Στο 2ο δεκάλεπτο η Μπασκόνια βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να μειώσει, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο -3 (39-36, 20').
¡WESLEY VAN BECK CIERRA LA PRIMERA MITAD CON ESTE TRIPLE! 💣 📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @CB1939Canarias https://t.co/Ma4Kmr904O— Liga Endesa (@ACBCOM) October 18, 2026
Μετά την ανάπαυλα, η Μπασκόνια ήταν κυρίαρχη, σκοράροντας 24 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και μάλιστα πήρε το προβάδισμα με το μέρος της, (54-60, 30').
📞📞📞📞📞📞 ¡KYLE GUY, PAPÁ! 📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @kylejguy | @CB1939Canarias https://t.co/VC9QZx2EiX— Liga Endesa (@ACBCOM) October 18, 2026
Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι δύο ομάδες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ (68-69, 35'), κάνοντας το φινάλε... δραματικό. Η Τενερίφη έκανε επιμέρους σερί (11-2) και μπόρεσε να πάρει... αέρα οκτώ πόντων (79-71, 38'), δύο λεπτά πριν τη λήξη.
Η Μπασκόνια έκανε ένα γρήγορο (4-0), διαμορφώνοντας το (81-75), 40 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ωστόσο ήταν πολύ αργά και η Τενερίφη... κλείδωσε τη νίκη.
Πλέον οι Βάσκοι στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό (22/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 39-36, 54-60, 82-77
La Laguna Tenerife
|Jugador
|Min
|Pts
|Reb
|Ast
|PF
|+/-
|Rat
|K. Guy
|30:06
|24
|5
|5
|2
|5
|24
|A. Doornekamp
|25:39
|6
|6
|0
|2
|2
|8
|B. Fitipaldo
|24:53
|8
|2
|2
|1
|6
|13
|M. Huertas
|18:04
|6
|0
|2
|1
|8
|5
|T. Abromaitis
|14:53
|4
|2
|3
|1
|2
|8
|V. Hunter
|23:00
|15
|4
|1
|3
|2
|14
|A. Kurucs
|17:51
|2
|2
|0
|3
|-8
|-2
|E. Happ
|16:28
|7
|3
|2
|4
|4
|4
|W. Van Beck
|15:30
|6
|2
|0
|4
|6
|4
|J. Fernández
|13:36
|4
|2
|2
|0
|-2
|9
|H. Alderete
|00:00
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|López-Arostegui
|00:00
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Totals
|-
|82
|31
|17
|22
|25
|87
Kosner Baskonia
|Jugador
|Min
|Pts
|Reb
|Ast
|PF
|+/-
|Rat
|AJ Lawson
|28:53
|11
|4
|1
|1
|-1
|11
|DJ Stewart
|27:19
|11
|1
|0
|3
|-4
|4
|C. Frisch
|23:47
|8
|5
|2
|1
|-1
|12
|T. Sedekerskis
|22:08
|7
|7
|1
|1
|0
|16
|M. Spagnolo
|21:29
|15
|6
|1
|4
|1
|13
|D. Baugh
|29:21
|5
|1
|7
|0
|-8
|11
|K. Faried
|23:52
|9
|6
|1
|5
|-3
|6
|R. Kurucs
|13:28
|9
|1
|1
|2
|3
|6
|S. Joksimovic
|04:54
|2
|2
|0
|0
|-5
|5
|M. Santos
|04:49
|0
|0
|0
|1
|-7
|0
|Totals
|-
|77
|34
|14
|18
|-25
|86
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