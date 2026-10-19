Ο Ματίας Λεσόρ υποβλήθηκε σε εξετάσεις μετά τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στο γόνατο στην αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ εντός έδρας (16/10), όπου οι «πράσινοι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη EuroLeague, ο Ματίας Λεσόρ ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο.

Ο Γάλλος ψηλός υποβλήθηκε αμέσως σε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν ότι έχει ένα μικρό οστικό οίδημα, το οποίο είναι παλιό και δεν εμπνέει ανησυχία. Μάλιστα αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά την Πέμπτη (22/10, 21:15) κόντρα στην Μπασκόνια.