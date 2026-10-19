Τι έκαναν Πίτερς-Γουόκαπ-Φαλ-ΜακΚίσικ-Λαρεντζάκης πέρυσι στον Ολυμπιακό και τι κάνουν φέτος στις ομάδες τους

Το Gazzetta μέσω του Gazz Floor by Novibet στάθηκε στους παίκτες που αποχώρησαν φέτος από τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τη δεύτερη σερί Euroleague φέτος, όμως αυτό θα κληθεί να το πράξει χωρίς κάποιους παίκτες που ήταν στο ρόστερ πέρυσι.

Άλεκ Πίτερς, Τόμας Γουόκαπ,Μουστάφα Φαλ, Σακιέλ ΜακΚίσικ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν βρίσκονται πλέον στους Πειραιώτες και τράβηκαν για άλλες πολιτείες. Στο Gazz Floor παρουσιάστηκαν τα περσινά πεπραγμένα, αλλά και τα όσα έχουν κάνει μέχρι τώρα στις νέες τους ομάδας.

Ο Γουόκαπ έχει περσένους μέσους όρους στη Ντουμπάι, ενώ ανεβασμένους έχουν μέχρι τώρα οι Λαρεντζάκης και ΜακΚίσικ σε ΑΕΚ και Τουρκ Τέλεκομ. Σχετικά με τον Πίτερς έχει ανέβει σε πολλές κατηγορίες στην Αρμάνι, αλλά είναι πιο άστοχος σε σουτ εντός παιδιάς και τρίποντα.

Το δείγμα του Μουστάφα Φαλ είναι μικρό στον Παναθηναϊκό, ενώ και πέρυσι έπαιξε ελάχιστα στον Ολυμπιακό.

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