Ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι BC, Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα, μίλησε για πρώτη φορά για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ στους EuroInsiders, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την υπόθεση.

Η υπόθεση της αποχώρησης του Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό και της μετέπειτα ένταξής του στην Ντουμπάι BC προκάλεσε έντονη συζήτηση, τόσο στον Πειραιά όσο και στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα.

Ο Tεξανός γκαρντ με το ελληνικό διαβατήριο προχώρησε σε μονομερή λύση της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους», πριν ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για πρώτη φορά, ο Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα, πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδας της Ντουμπάι τοποθετήθηκε δημόσια για την απόκτηση του 34χρονου γκαρντ, μιλώντας στους EuroInsiders.

«Ενημερωθήκαμε ότι ο Τόμας δεν θα συνέχιζε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, και ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμούσε να παραμείνει στην ομάδα. Δεν γνωρίζω με ακρίβεια τη σειρά με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα, αλλά η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι ο Τόμας δεν θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό και ότι ο Ολυμπιακός ήταν διατεθειμένος να συζητήσει το ενδεχόμενο της μεταγραφής του. Ο Τσάβι τον ήθελε και, ουσιαστικά, όλα ήταν πολύ απλά. Στη συνέχεια, η κατάσταση περιπλέχθηκε, για να απλοποιηθεί ξανά. Τελικά, η συμφωνία ολοκληρώθηκε» ανέφερε χαρακτηριστικά.