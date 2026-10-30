Αυλαία στη διαβολοβδομάδα για τους αιώνιους!

Δεύτερο πιάτο στη διαβολοβδομάδα, με εκτός έδρας δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό και εντός έδρας αντίστοιχα για τον Ολυμπιακό στην Euroleague.

Η 9 η αγωνιστική κλείνει την αυλαία άλλης μιας διαβολοβδομάδας, με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται πρώτος χρονικά στο «Basketball Development Center» της Πόλης απέναντι στην Εφές (19:30).

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με το δύσκολο μεν, νικηφόρο δε 80- 75 επί της Αρμάνι Μιλάνο ανέβηκε στο 7-1 κι έκλεισε έτσι τον κύκλο των 7 εντός έδρας αγώνων στις 8 πρώτες στροφές, με μοναδική απώλεια την ήττα από τη Χάποελ.

Αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Εφές, οι πρωτοπόροι της κατάταξης «πράσινοι» έχουν μπροστά τους 6 εκτός έδρας δοκιμασίες στις προσεχείς 7 αγωνιστικές, με την ομάδα του Πάμπλο Λάσο να έχει ρεκόρ 3-5 και να προέρχεται από το βαρύ 118-88 από τη Χάποελ.

Η «πράσινη» άμυνα έχει σταθεί στο ύψος της ως τώρα, κρατώντας την Αρμάνι στους 75 πόντους και κάθε αντίπαλο στις 7 νίκες του «τριφυλλιού» στο Under 79.5. Στο 1.91 το Under 164.5 στην Πόλη.

Η σκυτάλη περνά στον Ολυμπιακό που υποδέχεται στη «Sunel Arena» την Αρμάνι Μιλάνο (21:15). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χάρη στο 73-81 στην Πόλη επί της Μπεσίκτας επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στο 6-2, νικώντας τόσο την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, όσο και τις απουσίες (Φουρνιέ, Μοντέρο, Μιλουτίνοφ λόγω τραυματισμών, Ντόρσεϊ λόγω τιμωρίας).

Οι ψηλοί (Τζόουνς και Χολ) έκαναν τη διαφορά στο πλευρό του Σάσα Βεζένκοφ, τελειώνοντας τις φάσεις χάρη στις 26 ασίστ των παικτών του Μπαρτζώκα, αλλά κυρίως η άμυνα που περιόρισε τους γηπεδούχους. Στο 1.87 οι Under 169.5 πόντοι στα Άνω Λιόσια, ενώ στο 1.65 συναντάμε τις Over 20.5 ασίστ του Ολυμπιακού.

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