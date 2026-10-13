Χέιζ-Ντέιβις: «Όσο δεν μας πετούν αντικείμενα ή δεν μας φτύνουν είναι από τις καλύτερες ατμόσφαιρες, το Madison Square Garden της Euroleague»

Δείτε τα όσα είπε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά το τέλος του αγώνα στο Βελιγράδι και τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε μέσα στο Βελιγράδι της Παρτίζαν με 55-72 και διατήρησε το αήττητο στην Euroleague.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν από τους καλύτερους των «πρασίνων» και μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι «κάναμε καλή ομαδική δουλειά. Θέλαμε να τους βγάλουμε από το επιθετικό τους πλάνο. Δεν χρησιμοποιήσαμε καλά τα φάουλ μας ενώ δεν ήμασταν καλοί και στα ριμπάουντ. Όμως καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη και κάθε νίκη είναι καλή» είπε αρχικά ο Αμερικανός φόργουορντ και συνέχισε:

«Ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και κάναμε πολύ καλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο. Μου αρέσει πολύ εδώ. Είναι καταπληκτικό μέρος. Είναι το Madison Square Garden της Euroleague. Μου αρέσει πολύ να παίζω εδώ και ακόμα καλύτερα όταν κερδίζω. Και όσο δεν προσπαθούν να μας πετάξουν κάποιο ανιικείμενο ή να μας φτύσουν και απλά μένουν στην ένταση που δημιουργούν και τη φασαρία, είναι από τα πιο καταπληκτικές ατμόσφαιρες στον κόσμο»