Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για τις επιστροφές των Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα στήνε ενεργό δράση και κάνει ειδική αναφορά στον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος θα τεθεί για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και θα μπορέσει να γίνει ακόμα πιο επιδραστικό απ’ ότι ήταν.

Όσοι ακολουθούν (αλλά και όσοι δεν ακολουθούν) τον Κέντρικ Ναν στα social media θα έχουν παρατηρήσει ότι το handle του είναι «nunnbetter». Η απορία που υπήρχε από την έναρξη της προετοιμασίας έως και τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν είχε να κάνει με την κατάσταση του.

Επειδή είχε χάσει το βασικό μέρος, επειδή δεν είχε προπονηθεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κανείς δεν μπορούσε να βάλει το χέρι του στη «φωτιά» για το πώς θα «κούμπωνε» σ’ ένα τελείως διαφορετικό σύστημα. Προσωπικά ήμουν πεπεισμένος από την πρώτη στιγμή ότι όχι μόνο θα «κούμπωνε» αλλά και ότι θα βλέπαμε και την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Τώρα θα μου πείτε «καλά ρε μεγάλε, το κατάλαβες από το πρώτο του παιχνίδι και μάλιστα πρωταθλήματος απέναντι στο Περιστέρι και σ’ ένα εύκολο απόγευμα του Παναθηναϊκού;» Σαφέστατα και όχι. Το μόνο που θα μπορούσε να δει ή να σκιαγραφήσει κάποιος είναι οι σκέψεις του Σέρβου προπονητή για το «πώς» θέλει να χρησιμοποιεί τον Αμερικανό γκαρντ.

Δεν κοίταξα καν τους 18 πόντους που πέτυχε και μάλιστα με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας έχοντας 7/10 εντός παιδιά (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα). Περισσότερο εστίασα στις 6 ασίστ που μοίρασε και στον τρόπο με τον οποίο τις μοίρασε. Κάθε φορά που ο Ναν επιχειρεί drive οι αντίπαλες άμυνες κλείνουν προς τα μέσα προσπαθώντας να δυσκολέψουν την προσπάθεια του.

Κάποιες φορές το καταφέρνουν, κάποιες άλλες (τις περισσότερες, όχι). Θυμάστε τι συνέβαινε μέχρι και πέρυσι; Τις λάθος πάσες του επειδή δεν υπήρχε το σωστό spacing, η offball κίνηση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και οι θέσεις των παικτών εντελώς λανθασμένες. Δείτε τι έγινε τώρα.

Ο Ναν ήξερε που να πασάρει και πότε να πασάρει. Κάπως έτσι κατάφερε να «βγάλει» ασίστ… πέναλτι έξω από τα 6.75 μέτρα και οι συμπαίκτες του να τις εκμεταλλευτούν. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο είχε να κάνει με την δική του offball κίνηση γιατί εάν παρατηρήσατε τα σουτ που πήρε ήταν ελεύθερα, spot up ύστερα από δημιουργία και κατάσταση «catch and shoot». Πόσα τέτοια σουτ έπαιρνε ο Ναν και πόσα «δημιουργούσε» μόνος του; Δεν λέω ότι δεν θα γίνει και φέτος. Φυσικά και θα ξαναγίνει. Όμως ως επί το πλείστον θα είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Το over dribbling του θα σταματήσει. Και σε αυτό θα έχει βοηθήσει όλη η ομάδα και η συνολική λειτουργία του συνόλου. Ο Ομπράντοβιτς έχει αποδείξει ότι βγάζει λαγούς από το καπέλο του. Και γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται καταστάσεις. Και αποδεικνύεται επίσης ότι όλα όσα είχαν ακουστεί για Ζοτς και Ναν ήταν παραμύθια της χαλιμάς. Όχι μόνο γουστάρει ο ένας τον άλλον, αλλά ο Ομπράντοβιτς θα βγάλει την καλύτερη εκδοχή του Ναν. Τον… Nunnbetter.

Μου άρεσε και αυτό που είπε ο Αμερικανός μετά το τέλος του αγώνα: «Ξέρει το μπάσκετ που οδηγεί στην κατάκτηση τίτλων και αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού που λατρεύω. Αισθάνομαι πολύ καλά που συνεργάζομαι μαζί του και είμαι έτοιμος γι' αυτό». Λίγο υπομονή. Και όλα θα φανούν μέσα στις τέσσερις γραμμές του Glass Floor και των παρκέ ανά την Ευρώπη.

Εκτός του Κέντρικ Ναν επέστρεψε και ο Κώστας Σλούκας. Είπαμε. Ένας-ένας να μαζεύονται. Και υπάρχουν παιχνίδια όπου η παρουσία του αρχηγού του Παναθηναϊκού είναι απαραίτητη. Όταν χρειάζεται η ηρεμία και το καθαρό μυαλό (όπως και στο πρόσφατο ματς με τη Χάποελ) ο Σλούκας θα βάζει μια τάξη. Είναι ο καλύτερος point guard στο «πέντε εναντίον πέντε» στην Ευρώπη και σε αυτό δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Για την συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν χρειάαζεται να πούμε τίποτε απολύτως. Έχουν αποδείξει το πόσο πολύ ταιριάζουν τα χνώτα τους και τι αποτελέσματα μπορούν να φέρουν.

Και ο Ζοτς εμπιστεύεται τον Σλούκα με κλειστά τα μάτια. Ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή ότι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού γνωρίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια στις απαιτήσεις του. Είπαμε. Θα δούμε έναν τελείως διαφορετικό Παναθηναϊκό με την επιστροφή όλων των παικτών. Η «σπαζοκεφαλιά» θα έχει να κάνει με την τελική 12άδα στα ματς της Euroleague. Ας είναι άπαντες-παρόντες αυτό και αυτό είναι ευχάριστο πρόβλημα που θα λύνει ο Σέρβος προπονητής.

Και για να μην ξεχάσω. Το Περιστέρι δεν είναι σάκος του μποξ. Δεν είναι ομάδα για να χάνει με μεγάλες διαφορές. Ακόμα και από τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος κάνει τρομερή δουλειά από πέρυσι και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση ο τρόπος λειτουργίας του. Και του δικού του, αλλά και συνολικά της ομάδας. Οπότε το ότι ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 20 πόντους διαφορά έχοντας φτάσει και στο +36 δεν αποτυπώνει την δυναμική του Περιστεριού και την σοβαρή δουλειά που γίνεται. Και θα φανεί και στο μέλλον.