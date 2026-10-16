Ο Ερυθρός Αστέρας κινείται για την απόκτηση σέντερ και ο παίκτης που θέλει να προσθέσει στο δυναμικό του, είναι ο Κρίστιαν Κολόκο.

Σε αναζήτηση παίκτη είναι ο Ερυθρός Αστέρας, καθώς θέλει να ενισχυθεί κάτω από τη ρακέτα, μετά τον τραυματισμό του Μότλεϊ. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου, φαίνεται πως έχουν πάρα πολύ ψηλά στη λίστα τους τον Κρίστιαν Κολόκο, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πέρυσι στο NBA.

Σύμφωνα με τη «Mozzart Sport», ο Ερυθρός Αστέρας έχει κάνει πρόταση στον Καμερουνέζο, ωστόσο δεν πρόκειται για μία εύκολη περίπτωση. Ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλες ομάδες της EuroLeague (Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια), ενώ τον έχουν στα υπόψιν τους και οργανισμοί του NBA.

Ο Ιμπόν Ναβάρο θεωρεί ότι ο Κολόκο, είναι η ιδανική επιλογή για την ομάδα του και βρίσκεται πρώτος στη λίστα. Πέρυσι με τους Χοκς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχε μέσο όρο 2.7 πόντους και 3 ριμπάουντ ανά 13.2 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει αγωνιστεί και σε Τορόντο Ράπτορς και Λος Άντζελες Λέικερς.