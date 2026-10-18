Ο Ερυθρός Αστέρας δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην έδρα της Κρκα και πήρε το διπλό με 97-78.

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση ο Ερυθρός Αστέρας που έχει πάρει... μπρος για τα καλά. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου πήραν άνετα το διπλό με 87-78 στην έδρα της Κρκα για την τέταρτη αγωνιστική της ABA Liga και έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Ναβάρο, έχει πλέον ρεκόρ 2-1 στο πρωτάθλημα, ενώ στη EuroLeague 4-2. Κόντρα στην Κρκα, κορυφαίος ήταν ο Τζάρεντ Μπάτλερ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους (3/4 βολές, 4/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 14 λεπτά.

Άξιος συμπαραστάτης ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, ο οποίος είχε 3 πόντους (1/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 17 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 42-44, 62-74, 78-97

Krka Novo Mesto No. Player Min Pts Overall FG 2FG 3FG FT Rebs Ass St To Blck Foul Points From +/- Val % M A % M A % M A % M A D O T Fv Ag Cm Rv Paint 2ndCh FstBr STARTERS 7 Baldwin D. * 30:22 20 57.1 8 14 70.0 7 10 25.0 1 4 75.0 3 4 5 2 7 5 3 0 3 7 2 3 0 0 -11 22 8 Dolničar J. * 18:07 2 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 2 50.0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 -16 -3 11 Oman U. * 21:49 2 25.0 1 4 100.0 1 1 0.0 0 3 0.0 0 0 6 1 7 2 1 0 0 0 2 0 2 0 -20 9 17 Klobučar J. * 21:20 10 44.4 4 9 40.0 2 5 50.0 2 4 50.0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 3 1 4 0 -18 6 31 Smith G. * 23:58 14 71.4 5 7 71.4 5 7 0.0 0 0 100.0 4 4 1 0 1 0 0 4 4 8 0 0 2 0 -6 20 BENCH 2 Krošelj J. 08:10 4 33.3 1 3 33.3 1 3 0.0 0 0 0.0 2 2 1 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 +12 2 9 Sirc L. 13:12 2 100.0 1 1 100.0 1 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -7 -2 10 Božić Đ. 13:11 3 33.3 1 3 0.0 0 1 50.0 1 2 0.0 0 0 2 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 -9 8 13 Šikanić U. 00:00 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Mahkovic B. 15:47 13 66.7 2 3 100.0 1 1 50.0 1 2 57.1 4 7 0 0 0 1 0 2 0 0 5 6 6 0 -18 2 30 Smith N. 21:13 3 16.7 1 6 33.3 1 3 0.0 0 3 25.0 1 4 0 5 5 1 6 1 0 0 0 1 1 2 -7 4 40 Rebec J. 12:51 5 40.0 2 5 33.3 1 3 50.0 1 2 0.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 -4 0