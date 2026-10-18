Κρκα - Ερυθρός Αστέρας 78-97: Πέμπτη διαδοχική νίκη για τους «ερυθρόλευκους»

Κρκα - Ερυθρός Αστέρας 78-97: Πέμπτη διαδοχική νίκη για τους «ερυθρόλευκους»

Κρκα - Ερυθρός Αστέρας 78-97: Πέμπτη διαδοχική νίκη για τους «ερυθρόλευκους»

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Ο Ερυθρός Αστέρας δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην έδρα της Κρκα και πήρε το διπλό με 97-78.

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση ο Ερυθρός Αστέρας που έχει πάρει... μπρος για τα καλά. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου πήραν άνετα το διπλό με 87-78 στην έδρα της Κρκα για την τέταρτη αγωνιστική της ABA Liga και έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Ναβάρο, έχει πλέον ρεκόρ 2-1 στο πρωτάθλημα, ενώ στη EuroLeague 4-2. Κόντρα στην Κρκα, κορυφαίος ήταν ο Τζάρεντ Μπάτλερ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους (3/4 βολές, 4/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 14 λεπτά.

Άξιος συμπαραστάτης ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, ο οποίος είχε 3 πόντους (1/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 17 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 42-44, 62-74, 78-97

Krka Novo Mesto

No.PlayerMinPtsOverall FG2FG3FGFTRebsAssStToBlckFoulPoints From+/-Val
%MA%MA%MA%MADOTFvAgCmRvPaint2ndChFstBr
STARTERS
7Baldwin D. *30:222057.181470.071025.01475.034527530372300-1122
8Dolničar J. *18:0720.0030.0040.00250.024101000003010-16-3
11Oman U. *21:49225.014100.0110.0030.000617210002020-209
17Klobučar J. *21:201044.44940.02550.02450.000213000003140-186
31Smith G. *23:581471.45771.4570.000100.044101004480020-620
BENCH
2Krošelj J.08:10433.31333.3130.0000.022101001230000+122
9Sirc L.13:122100.011100.0110.0000.000000000000100-7-2
10Božić Đ.13:11333.3130.00150.0120.000224200100000-98
13Šikanić U.00:0000.0000.0000.0000.00000000000000000
21Mahkovic B.15:471366.723100.01150.01257.147000102005660-182
30Smith N.21:13316.71633.3130.00325.014055161000112-74
40Rebec J.12:51540.02533.31350.0120.000000101003100-40

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No.PlayerMinPtsOverall FG2FG3FGFTRebsAssStToBlckFoulPoints From+/-Val
%MA%MA%MA%MADOTFvAgCmRvPaint2ndChFstBr
STARTERS
3Weiler Babb N. *17:18333.3130.00150.0120.000314611001100+023
6Butler J. *14:122261.581385.76733.32675.0342021000025122+023
7Davidovac D. *15:236100.033100.0330.0000.000213200001062+015
15Izundu E. *14:49233.31333.3130.0000.000314200001320+0-4
44Kramer D. *18:341344.44975.03420.015100.044101011012463+48
BENCH
1Jones Jr C.20:17950.03675.0340.00275.0342350201015120+022
11Carter T.19:02775.034100.02250.0120.000314300002022+0-5
13Dobrić O.08:49233.313100.0110.0020.000000101000000+0-3
23Đurišić N.12:23550.02433.313100.0110.000011022004120+29
24Baldwin Jr P.16:511866.769100.02257.147100.0220110466.7617100+025
25Medarević V.22:141362.558100.04425.014100.022101200000328+417
33Nwora J.20:09833.32650.0240.002100.044213010000242+0-7
@Photo credits: X // KK Crvena Zvezda
     

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