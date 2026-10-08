Νέο βρετανικό δημοσίευμα της «Guardian» αναφέρει πως η έναρξη του NBA Europe αναμένεται να καθυστερήσει 12 μήνες και η διοργάνωση να ξεκινήσει τον Σεπτέμβρη του 2028.

Οι συζητήσεις γύρω από το νέο εγχείρημα του NBA Europe είναι πάρα πολλές, με νέο βρετανικό δημοσίευμα να αλλάζει αρκετά τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Guardian», το NBA θέλει να δημιουργήσει τη νέα λίγκα στην οποία θα συμμετέχουν 16 ομάδες εκ των οποίων οι 12 θα είναι franchises και οι τέσσερις θα προκρίνονται μέσω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Το NBA σκοπεύει να δαπανήσει 10 δισ. σε 10 χρόνια, προκειμένου να δώσει σε επενδυτές χρήματα, έτσι ώστε να δημιουργήσουν νέα ομάδα.

Η θέση του Λονδίνου έχει προσελκύσει προσφορές πάνω από 1 δισ., ενώ μεταξύ των ενδιαφερομένων είναι οΤοντ Μπόελ.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως το NBA έχει ήδη μιλήσει με αρκετά ποδοσφαιρικά brand, όπως η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μίλαν.

Μετά την αρχική απόρριψη της EuroLeague στο NBA, η διοργάνωση της Ευρώπης θέλει να συνεχίσει στον δικό της σχεδιασμό που αφορά την επέκταση των ομάδων από 20 σε 24.

Το βρετανικό μέσο υποστηρίζει πως ορισμένοι παράγοντες, για παράδειγμα ο Φλορεντίνο Πέρεθ της Ρεάλ, βλέπει το NBA Europe ως πιθανό προηγούμενο για ένα μελλοντικό κλειστό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.