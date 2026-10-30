Αν ο πρότερος αγωνιστικός βίος είναι το κριτήριο αξιολόγησης για τους Μήτρου Λονγκ και Μοκόκα, μάλλον είναι θέμα χρόνου να πλησιάσουν στους αριθμούς που συνηθίζουν...

Η προσαρμογή στις τακτικές απαιτήσεις είναι το βασικό κριτήριο αξιολόγησης κάθε παίκτη από τον Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή, αν ανταποκρίνεται στις επιθετικές και αμυντικές προσαρμογές, όπως επίσης κι αν το παιχνίδι του περιλαμβάνει ομαδικότητα, ένταση και αυταπάρνηση. Σε δεύτερη μοίρα έρχονται τομείς όπως τα ποσοστά αποτελεσματικότητας. Εστιάζοντας στους Ελάιζα Μήτρου Λονγκ και Άνταμ Μοκόκα, αμφότεροι είναι από τους κύριους εκφραστές της αγωνιστικής φιλοσοφίας του γκρουπ καθώς διακρίνονται για την ικανότητά τους στην άμυνα.

Η αποστολή που αναλαμβάνει σε κάθε παιχνίδι ο Άνταμ Μοκόκα αφορά τον καλύτερο γκαρντ της αντίπαλης ομάδας καθώς ο Μήτρου Λονγκ είναι αυτός που ασκεί πίεση στην μπάλα με ξεκάθαρο στόχο την καταστροφή των play’s του αντιπάλου. Ήδη μάλιστα έχει αλλάξει πολλά από τα στοιχεία του παιχνιδιού του αποφεύγοντας το overdribbling κι έχει προσαρμοστεί σε διαφορετικό στιλ παιχνιδιού σε σχέση με αυτό που συνήθιζε. Και οι δύο όμως δεν έχουν βρει ρυθμό στην επίθεση.

Ξεκινώντας από τον ομογενή γκαρντ, τα ποσοστά ευστοχίας του δεν ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα της συνολικής καριέρας του. Στο Eurocup έχει 8/26 σουτ και στην Basket League 7/25. Μεγαλύτερη αξία έχουν όμως οι προϋποθέσεις ανάληψης ενός σουτ καθώς – ειδικά – την περσινή χρονιά ήταν διαφορετική η μεθοδολογία εκτέλεσης. Από μακρινή απόσταση φέτος εκτελεί κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με το περσινό 30%. Έχει αξία να σημειωθεί επίσης ότι οι περισσότερες από τις (φετινές) εκτελέσεις του δεν είναι έπειτα από ντρίμπλα αλλά μετά από σωστή κυκλοφορία μπάλας και δημιουργίας ελεύθερου σουτ.

Πηγαίνοντας στον Άνταμ Μοκόκα, ο Γάλλος κάνει εξαιρετική δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση είναι φανερό ότι προσπαθεί να βρει ρυθμό. Στον πρόσφατο αγώνα με την Τσεντεβίτα έκανε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στο Eurocup εκτελεί με 25% στο τρίποντο κι ενώ το ποσοστό καριέρας του είναι στο 31.3%. Το αντίστοιχο στα σουτ εντός παιδιάς ανέρχεται στο 50.8% (στην Ευρώπη), μέχρι στιγμής όμως εκτελεί 20 ποσοστιαίες μονάδες πιο χαμηλά. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκαλούν τα ποσοστά του στην Basket League. Η επίδοση των 2/23 σουτ δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητά του. Δεν είναι φυσιολογική.

Κρίνοντας από τις συνθήκες εκτέλεσης και τον πρότερο αγωνιστικό βίο των δύο παικτών, αυτό που έχει συμβεί στις πρώτες αγωνιστικές δεν είναι λογικό και μάλλον είναι θέμα χρόνου να αλλάξει. Ερμηνείες υπάρχουν και στην περίπτωση του Άνταμ Μοκόκα, είναι δεδομένο ότι τον άφησαν πίσω οι δύο μήνες απουσίες από τη δράση όπως επίσης και ότι προσπαθεί να βρει ρυθμό.

Τα δε παραπάνω ποσοστά δεν χαρακτηρίζουν την επιθετική λειτουργία του γκρουπ καθώς ένα άστοχο σουτ δεν σημαίνει ότι ένας παίκτης δεν κινείται στο γήπεδο με τον τρόπο που ζητά ο προπονητής του. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Άρης διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στο Eurocup με 91.2 πόντους κατά μέσο όρο. Μετά τον τελευταίο αγώνα με την Τσεντεβίτα, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε σε χαμένα λέι απ αλλά και ελεύθερα σουτ τα οποία θα είχαν ανεβάσει τον δείκτη της τελικής πάσας (σ. σ. ο Άρης τελείωσε τον αγώνα με 12 ασίστ), δείχνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι ο τρόπος λειτουργίας ήταν ο σωστός, ασχέτως του ότι δεν ήταν εύστοχες οι εκτελέσεις.