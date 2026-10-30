Ο Κόροιβος ανακοίνωσε πως την ανάληψη της θέσης του head coach αναλαμβάνει ο Γιώργος Λεβεντούρης.

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Γιάννη Μάνο, ο Κόροιβος ανακοίνωσε πως τη θέση του head coach αναλαμβάνει ο Γιώργος Λεβεντούρης.

Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται στον σύλλογο για περισσότερα από 15 χρόνια και έχει προσφέρει σημαντικά στην ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κοροίβου:

«Το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Head Coach από τον Γιώργο Λεβεντούρη.

Ο Γιώργος είναι δικό μας παιδί και υπηρετεί τον σύλλογο για περισσότερα από 15 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει σημαντικά στην ομάδα, έχοντας διατελέσει βοηθός προπονητή στο πλευρό των Δελέγκου, Λιόγα, Μιχελάκου, Γιαπλέ και Μάνου.

Η ανάληψη της θέσης του Head Coach αποτελεί μια απόφαση που δικαιωματικά αναγνωρίζει την πολυετή παρουσία και την προσφορά του στον Κόροιβο.

Όλος ο αθλητικός οργανισμός του Κοροίβου θα βρίσκεται στο πλευρό του και θα τον στηρίξει σε αυτή τη νέα προσπάθεια.

Γιώργο, καλή επιτυχία!»