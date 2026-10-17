Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 100-105: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights από τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 105-100 και έκανε το 2/2 στην Ισπανία.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σε καταπληκτική μέρα τον Σάσα Βεζένκοβ ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 6 ριμπάοιυντ και 1 ασίστ.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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