Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Ολυμπιακού στην Βαρκελώνη επί της Μπαρτσελόνα. Ο μαέστρος Μοντέρο, οι συνεργασίες του με τον Βεζένκοβ, ο τρομερός Εντιάι και η πεντάδα που κλείδωσε το ματς.

Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα στην Βαρκελώνη και παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμών λύγισε με 105-100 την Μπαρτσελόνα στην παράταση.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη των Πειραιωτών.

Η σταθερά του Βεζένκοβ και η πεντάδα με τον Εντιάι στο 5

Ο Ολυμπιακός έλεγε ουσιαστικά το ματς από την 2η περίοδο κι έπειτα, μέχρι η κούραση να τον καταβάλει στην 4η περίοδο και η Μπαρτσελόνα στείλει το ματς στην παράταση. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό οφειλόταν στον οίστρο του Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος κουβάλησε τους Πειραιώτες στις 3 πρώτες περιόδους, ολοκληρώνοντας τελικά το ματς με 25 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 10/10 βολές και 6 ριμπάουντ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Ο σταρ του Ολυμπιακού πλήγωνε διαρκώς την άμυνα της Μπαρτσελόνα, η οποία στο τέλος υποχρεώθηκε να αναθέσει το μαρκάρισμά του σε έναν παίκτη (συνήθως τον Πάρα), ο οποίος είχε αποστολή να τον ακολουθεί παντού και να παίζει deny (μετάφραση: Να μην τον αφήνει να ακουμπάει την μπάλα). Μία άμυνα δηλαδή που ο Βεζένκοβ και ο Ολυμπιακός έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια (ξεκινώντας από την σειρά με την Φενέρ στα playoffs το 2023 και αργότερα με την Μονακό).

Οι “ερυθρόλευκοι” βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Το ματς γύρισε. Στο τέλος, όμως, βρήκαν την πεντάδα που ήθελαν για να κλείσουν το ματς στην παράταση και να πάρουν την νίκη. Ήταν μία πεντάδα που έλεγξε τον ρυθμό.

Έχοντας τρεις χειριστές στο παρκέ, ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο βάρος από τους ώμους του Γιαν Μοντέρο, ώστε να τον αφήσει ελεύθερο να κάνει αυτά που μπορεί (περισσότερα σε αυτό σε λίγο). Το κλειδί, βέβαια, σε αυτή την πεντάδα ήταν ο Εμπάι Εντιάι. Ο Αφρικανός ψηλός έδειξε για ακόμα ένα ματς πόσο χρήσιμος είναι, ειδικά με την ικανότητά του να αγωνιστεί στις δύο θέσεις των ψηλών, κλείνοντας το ματς με 17 πόντους (4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Ο Εντιάι έδινε την εντύπωση πως ήταν παντού στην άμυνα, κλείνοντας τρύπες. Στην επίθεση, δε, ήταν ο αποδέκτης ασίστ σε κατάσταση Pick and Roll, πληγώνοντας την Μπαρτσελόνα. Στο τέλος, πάντως, ήταν άλλος αυτός που ανέλαβε δράση.

Το +21 του Μοντέρο, οι 30 πόντοι που έδωσε και η συνεργασία με Βεζένκοβ

Σε ένα βράδυ που ο Μοντέρο απείχε από το 100% ετοιμότητας λόγω τραυματισμού, έδειξε και με το παραπάνω την κλάση του, τελειώνοντας το ματς με 13 πόντους (1/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ (που έδωσαν άλλους 17 πόντους) και 3 κλεψίματα σε 21 λεπτά συμμετοχής. Κοινώς, ο Δομινικανός ήταν υπεύθυνος για 30 πόντους του Ολυμπιακού!

Ο Μοντέρο δεν είχε την δυνατότητα να πάει προς το καλάθι, επειδή δεν πατούσε καλά. Αναλώθηκε σε ρόλο δημιουργού στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Όταν χρειάστηκε, όμως επιτέθηκε, δείχνοντας ότι ήδη έχει συνθέσει ένα φονικό δίδυμο με τον Σάσα Βεζένκοβ σε καταστάσεις Pick and Roll ή Pick and Pop. Καταστάσεις δηλαδή όπου παίρνει σκριν από τον έτερο σταρ του Ολυμπιακού. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Μοντέρο παίρνει σκριν από τον Βεζένκοβ.

Ο Πάρα κάνει show (βγαίνει μπροστά για λίγο πριν επιστρέψει στον Βεζένκοβ. Ο Ρόμπινσον όμως είναι ήδη αρκετά πίσω, δίνοντας χώρο στον Μοντέρο.

Ο Μοντέρο έχει αρκετό χώρο ώστε να σουτάρει με άνεση και να ευστοχήσει σε τρίποντο.

Στην φάση που ο Ολυμπιακός κλείδωσε το ματς, έγινε το εξής:

Ο Μοντέρο παίρνει σκρν από τον Βεζένκοβ.

Ο Πάρα κάνει show, ενώ ο Μάρτιν έχει ήδη κολλήσει στο σκριν του Βεζένκοβ, με τον Μοντέρο να παίρνει τον χώρο που χρειάζεται.

Ο Μοντέρο ευστοχεί σε τρίποντο.

Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να γίνει σαφές: Για τον Μοντέρο, αυτά τα δύο σουτ είναι σχεδόν ελεύθερα. Ο αντίπαλος πρέπει να είναι πολύ πιο κοντά αν θέλει να θεωρήσει ότι πράγματι μπορεί να τον εμποδίσει να σουτάρει. Εδώ βέβαια είναι που μπαίνει και ο παράγοντας Βεζένκοβ.

Ο MVP της περσινής σεζόν είναι εξαιρετικός σκρινέρ. Είναι όμως και μεγάλη απειλή στην επίθεση. Όταν λοιπόν στήνει σκριν στον Μοντέρο, ο αντίπαλος πρέπει να αποφασίσει τι άμυνα θα παίξει. Αν παίξει show - όπως σε αυτές τις φάσεις - ο Μοντέρο θα βρει χώρο. Αν παίξει αλλαγές, τότε θα υπάρχει miss-match τόσο με τον Βεζένκοβ (ψηλός-κοντός), όσο και με τον Μοντέρο (κοντός ψηλός). Αν παίξει Hedge (βγει δυναμικά), τότε μπορεί να βρεθεί μόνος του ο Βεζένκοβ, που θέλει ελάχιστο χρόνο για να εκτελέσει.

Είναι ακόμα νωρίς στην σεζόν. Το two-man game των Μοντέρο και Βεζένκοβ πάντως (μετάφραση: Οι συνεργασίες των δύο παικτών) δείχνει όμως - αναμενόμενα - αποδοτικό.

Μία νίκη χαρακτήρα

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στην Βαρκελώνη για το 5ο εκτός έδρας παιχνίδι του σε 6 αγωνιστικές. Δεν είχε τον Ντόρσεϊ και τον Μιλουτίνοβ, είχε τραυματία τον Μοντέρο, είδε τους Εντιάι και Χολ να τραυματίζονται κατά την διάρκεια του ματς. Παρόλα αυτά, κατάφερε να πάρει μία ακόμα νίκη.

Το πιο ενθαρρυντικό για τον Ολυμπιακό - ειδικά στο χθεσινό (16/10) ματς - είναι ένα κομμάτι που πέρασε στα ψηλά: Πέρα από τον Βεζένκοβ, οι κορυφαίοι της ομάδας ήταν τρεις νεοφερμένοι: Ο Μοντέρο, ο Εντιάι και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (17 πόντοι και 4 ασίστ), με τον τελευταίο να σκοράρει μαζεμένους πόντους στην αρχή και ένα μεγάλο σουτ στην 4η περίοδο. Αυτό είναι πάντα θετικό για οποιονδήποτε οργανισμό στην προσπάθειά του να ενσωματώσει νέους παίκτες.

Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα. Στηρίχθηκε σε “παλιούς” και “νέους” και σημείωσε την 4η εκτός έδρας νίκη του, έχοντας ήδη ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Και, η λογική λέει ότι θα είναι ακόμα καλύτερος στην συνέχεια της σεζόν.