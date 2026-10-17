Ολυμπιακός: Ο Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της 6ης αγωνιστικής
Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague επί ισπανικού εδάφους, καθώς μετά την ιστορική ανατροπή από το -28 απέναντι στη Βαλένθια, οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα πέτυχαν ακόμη μια σπουδαία νίκη, ξανά στην παράταση, αυτή τη φορά στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» της Μπαρτσελόνα, με τον Σάσα Βεζένκοβ να κάνει θραύση με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 6/7 δίποντα, συγκεντρώνοντας 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).
Ο 31χρονος αστέρας του Ολυμπιακού ήταν γι' ακόμη μια φορά καταλυτικός, βοηθώντας την ομάδα του να πετύχει την πέμπτη της νίκη σε έξι αναμετρήσεις στη φετινή διοργάνωση. Αναδείχθηκε ΜVP της έκτης... στροφής και το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα συγκατοικεί στην κορυφή του πίνακα μαζί με τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε. Και οι τρεις έχουν ρεκόρ 5-1.
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