Ο Ντάριο Σάριτς έπλεξε το εγκώμιο του Γιόνας Βαλαντσιούνας, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον ίσως κορυφαίο ψηλό στην Ευρώπη.

Το βράδυ της Παρασκευής (16/10) η Αναντολού Εφές πέρασε σαν... σίφουνας από τη Λιθουανία, νικώντας εύκολα με 85-70 τη Ζάλγκιρις Κάουνας του Γιόνας Βαλαντσιούνας, στην 6η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά τον Ματιέ Στραζέλ που σταμάτησε στους 19 πόντους, για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Ντάριο Σάριτς, που σκόραρε 14 πόντους (είχε και 10 ριμπάουντ) για τη δεύτερη εφετινή νίκη της ομάδας του.

Ο Κροάτης άσος που αποτελεί μεταγραφικό απόκτημα της τουρκικής ομάδας, στάθηκε στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα στον Βαλαντσιούνας, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον ίσως κορυφαίο ψηλό της Ευρώπης, παρότι στην εν λόγω αναμέτρηση ο άλλοτε NBAer και στόχος του Παναθηναϊκού σημείωσε μόλις 5 πόντους.

«Ξέραμε ότι η Ζάλγκιρις διαθέτει καλή ομάδα φέτος. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να βρουν ρυθμό – ο Κάρσεν (Έντουαρντς), ο (Στέρλινγκ) Μπράουν και, φυσικά, ο Γιόνας (Βαλαντσιούνας) κοντά στο καλάθι, ο οποίος είναι πιθανότατα ο καλύτερος ψηλός στην Ευρωλίγκα.

Ξέραμε, λοιπόν, ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Απέναντι στην Μπάγερν δυσκολευτήκαμε κάπως. Δεν αποδώσαμε πολύ καλά· δεν παίξαμε ιδιαίτερα καλά στην άμυνα και χρειαζόμασταν καλύτερες αμυντικές φάσεις, να μείνουμε ενωμένοι και να είμαστε πιο συμπαγείς στα μετόπισθεν», συνέχισε ο Σάριτς. Και νομίζω ότι αυτό που κάναμε απόψε, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ήταν ότι δεν επιλέξαμε πότε θα παίξουμε άμυνα και πότε όχι. Παίξαμε για 40 λεπτά, παίξαμε καλή άμυνα και, τελικά, αξίζαμε αυτή τη νίκη». Ήταν μια καλή ομαδική εμφάνιση. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα. Ήμασταν επιθετικοί. Και οι πέντε παίκτες που βρέθηκαν στο παρκέ ήταν σε θέση να αποδώσουν καλά».