Ζάλγκιρις - Τόρατζ 96-76: Έβγαλε αντίδραση με κορυφαίο Βαλαντσιούνας

Ζάλγκιρις - Τόρατζ 96-76: Έβγαλε αντίδραση με κορυφαίο Βαλαντσιούνας

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ζάλγκιρις - Τόρατζ 96-76: Έβγαλε αντίδραση με κορυφαίο Βαλαντσιούνας

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Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Τόρατζ με 96-76, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Μετά τις ήττες από Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές, η Ζάλγκρις έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της Τόρατζ με 96-76 για το λιθουανικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Τόμας Ματσιούλις είχε ως πρωταγωνιστή του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 21 πόντους (8/11 δίποντα), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπράουν με 17 πόντους.

Στα... χαμηλά έμεινε ο Μάριους Γκριγκόνις που πέτυχε 3 πόντους, σε 17:39 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπλάκομ και ο Τζάκσον που πέτυχαν αμφότεροι από 15 πόντους.

 

Πλέον η Ζάλγκιρις στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Βιλερμπάν (23/10, 20:00), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 43-42, 73-56, 96-76

Žalgiris

Head Coach: T. Masiulis | Assistant Coach: M. Šernius

No.PlayerPos.MinPtsFGFG%2PT2PT%3PT3PT%FTFT%OREBDREBREBASTTOSTLBLKFouls DrawnFouls+/-EFF
STARTING FIVE
7S. LeeG17:1662-540%1-333%1-250%1-250%000200031132
10Ą. TubelisF8:4683-560%3-560%0-00%2-2100%02200002238
17J. ValančiūnasC17:17218-1172%8-1172%0-00%5-771%347240201729
40M. GrigonisG17:3931-250%0-00%1-250%0-00%01140200305
51A. ButkevičiusF22:2741-520%1-250%0-30%2-2100%0225231131610
BENCH PLAYERS
0S. BrownG22:38177-1070%4-580%3-560%0-00%00011100216
2K. Akobundu-EhioguC11:2442-366%2-366%0-00%0-00%10100020118
9D. GiedraitisG9:1541-250%0-00%1-250%1-1100%11220000107
12M. LoG18:0762-450%0-20%2-2100%0-00%05521100213
22M. BlaževičC11:1931-1100%1-1100%0-00%1-250%11201200221
91D. SirvydisG20:3894-757%3-560%1-250%0-00%03332200239
92E. Ulanovas (C)F23:14112-540%1-333%1-250%6-6100%033111001218
TOTAL9634-6056%24-4060%10-2050%18-2281%82230221212512123124

TEAM STATISTICS

Points off turnovers: 16
Points in the paint: 40
Second-chance points: 9
Fast-break points: 10
Bench points: 54
Largest lead: 23
Longest scoring run: 10

Tauragė

No.PlayerPos.MinPtsFGFG%2PT2PT%3PT3PT%FTFT%OREBDREBREBASTTOSTLBLKFouls DrawnFouls+/-EFF
Statistics not provided

Tauragė

Head Coach: T. Rinkevičius | Assistant Coach: K. Naruševičius

No.PlayerPos.MinPtsFGFG%2PT2PT%3PT3PT%FTFT%OREBDREBREBASTTOSTLBLKFouls DrawnFouls+/-EFF
STARTING FIVE
1J. BlackmonG24:46156-1060%3-560%3-560%0-00%022203012-1517
4D. JacksonG26:42155-1050%2-366%3-742%2-2100%112560002-2016
7N. MineikisF23:1262-450%0-00%2-450%0-00%022000004-13
12B. GriciūnasC21:58115-862%5-862%0-00%1-1100%134210015-109
17A. VoinalovychF23:2431-812%0-40%1-425%0-00%044000111-201
BENCH PLAYERS
3D. DouallaF14:3852-2100%2-2100%0-00%1-250%123130000-67
8V. Kariniauskas (C)G19:1593-742%2-540%1-250%2-2100%011453011-410
10V. KozysF20:4582-450%0-10%2-366%2-2100%033010003-106
16H. BratanovicC13:2542-540%2-540%0-00%0-00%426020015-12-1
24N. KiselevičiusG1:5500-00%0-00%0-00%0-00%00010000011
27K. ZikasF10:0000-10%0-10%0-00%0-00%101110001-3-1
TOTAL7628-5947%16-3447%12-2548%8-988%920291619615242169

TEAM STATISTICS

Points off turnovers: 13
Points in the paint: 28
Second-chance points: 12
Fast-break points: 14
Bench points: 26
Largest lead: 2
@Photo credits: x_zalgiris
     

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