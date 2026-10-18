Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Τόρατζ με 96-76, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Μετά τις ήττες από Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές, η Ζάλγκρις έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της Τόρατζ με 96-76 για το λιθουανικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Τόμας Ματσιούλις είχε ως πρωταγωνιστή του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 21 πόντους (8/11 δίποντα), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπράουν με 17 πόντους.

Στα... χαμηλά έμεινε ο Μάριους Γκριγκόνις που πέτυχε 3 πόντους, σε 17:39 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπλάκομ και ο Τζάκσον που πέτυχαν αμφότεροι από 15 πόντους.

Πλέον η Ζάλγκιρις στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Βιλερμπάν (23/10, 20:00), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 43-42, 73-56, 96-76

Žalgiris

Head Coach: T. Masiulis | Assistant Coach: M. Šernius

No. Player Pos. Min Pts FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK Fouls Drawn Fouls +/- EFF STARTING FIVE 7 S. Lee G 17:16 6 2-5 40% 1-3 33% 1-2 50% 1-2 50% 0 0 0 2 0 0 0 3 1 13 2 10 Ą. Tubelis F 8:46 8 3-5 60% 3-5 60% 0-0 0% 2-2 100% 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3 8 17 J. Valančiūnas C 17:17 21 8-11 72% 8-11 72% 0-0 0% 5-7 71% 3 4 7 2 4 0 2 0 1 7 29 40 M. Grigonis G 17:39 3 1-2 50% 0-0 0% 1-2 50% 0-0 0% 0 1 1 4 0 2 0 0 3 0 5 51 A. Butkevičius F 22:27 4 1-5 20% 1-2 50% 0-3 0% 2-2 100% 0 2 2 5 2 3 1 1 3 16 10 BENCH PLAYERS 0 S. Brown G 22:38 17 7-10 70% 4-5 80% 3-5 60% 0-0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 6 2 K. Akobundu-Ehiogu C 11:24 4 2-3 66% 2-3 66% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 8 9 D. Giedraitis G 9:15 4 1-2 50% 0-0 0% 1-2 50% 1-1 100% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 7 12 M. Lo G 18:07 6 2-4 50% 0-2 0% 2-2 100% 0-0 0% 0 5 5 2 1 1 0 0 2 1 3 22 M. Blaževič C 11:19 3 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 1-2 50% 1 1 2 0 1 2 0 0 2 2 1 91 D. Sirvydis G 20:38 9 4-7 57% 3-5 60% 1-2 50% 0-0 0% 0 3 3 3 2 2 0 0 2 3 9 92 E. Ulanovas (C) F 23:14 11 2-5 40% 1-3 33% 1-2 50% 6-6 100% 0 3 3 1 1 1 0 0 1 2 18 TOTAL 96 34-60 56% 24-40 60% 10-20 50% 18-22 81% 8 22 30 22 12 12 5 1 21 23 124

TEAM STATISTICS

Points off turnovers: 16

Points in the paint: 40

Second-chance points: 9

Fast-break points: 10

Bench points: 54

Largest lead: 23

Longest scoring run: 10

Tauragė

No. Player Pos. Min Pts FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK Fouls Drawn Fouls +/- EFF Statistics not provided

Tauragė

Head Coach: T. Rinkevičius | Assistant Coach: K. Naruševičius

No. Player Pos. Min Pts FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK Fouls Drawn Fouls +/- EFF STARTING FIVE 1 J. Blackmon G 24:46 15 6-10 60% 3-5 60% 3-5 60% 0-0 0% 0 2 2 2 0 3 0 1 2 -15 17 4 D. Jackson G 26:42 15 5-10 50% 2-3 66% 3-7 42% 2-2 100% 1 1 2 5 6 0 0 0 2 -20 16 7 N. Mineikis F 23:12 6 2-4 50% 0-0 0% 2-4 50% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 -1 3 12 B. Griciūnas C 21:58 11 5-8 62% 5-8 62% 0-0 0% 1-1 100% 1 3 4 2 1 0 0 1 5 -10 9 17 A. Voinalovych F 23:24 3 1-8 12% 0-4 0% 1-4 25% 0-0 0% 0 4 4 0 0 0 1 1 1 -20 1 BENCH PLAYERS 3 D. Doualla F 14:38 5 2-2 100% 2-2 100% 0-0 0% 1-2 50% 1 2 3 1 3 0 0 0 0 -6 7 8 V. Kariniauskas (C) G 19:15 9 3-7 42% 2-5 40% 1-2 50% 2-2 100% 0 1 1 4 5 3 0 1 1 -4 10 10 V. Kozys F 20:45 8 2-4 50% 0-1 0% 2-3 66% 2-2 100% 0 3 3 0 1 0 0 0 3 -10 6 16 H. Bratanovic C 13:25 4 2-5 40% 2-5 40% 0-0 0% 0-0 0% 4 2 6 0 2 0 0 1 5 -12 -1 24 N. Kiselevičius G 1:55 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 27 K. Zikas F 10:00 0 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 -3 -1 TOTAL 76 28-59 47% 16-34 47% 12-25 48% 8-9 88% 9 20 29 16 19 6 1 5 24 21 69

TEAM STATISTICS

Points off turnovers: 13

Points in the paint: 28

Second-chance points: 12

Fast-break points: 14

Bench points: 26

Largest lead: 2