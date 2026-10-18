Ζάλγκιρις - Τόρατζ 96-76: Έβγαλε αντίδραση με κορυφαίο Βαλαντσιούνας
Μετά τις ήττες από Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές, η Ζάλγκρις έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της Τόρατζ με 96-76 για το λιθουανικό πρωτάθλημα.
Η ομάδα του Τόμας Ματσιούλις είχε ως πρωταγωνιστή του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 21 πόντους (8/11 δίποντα), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπράουν με 17 πόντους.
Στα... χαμηλά έμεινε ο Μάριους Γκριγκόνις που πέτυχε 3 πόντους, σε 17:39 λεπτά συμμετοχής.
Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπλάκομ και ο Τζάκσον που πέτυχαν αμφότεροι από 15 πόντους.
Πλέον η Ζάλγκιρις στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Βιλερμπάν (23/10, 20:00), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 43-42, 73-56, 96-76
Žalgiris
Head Coach: T. Masiulis | Assistant Coach: M. Šernius
|No.
|Player
|Pos.
|Min
|Pts
|FG
|FG%
|2PT
|2PT%
|3PT
|3PT%
|FT
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|Fouls Drawn
|Fouls
|+/-
|EFF
|STARTING FIVE
|7
|S. Lee
|G
|17:16
|6
|2-5
|40%
|1-3
|33%
|1-2
|50%
|1-2
|50%
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|1
|13
|2
|10
|Ą. Tubelis
|F
|8:46
|8
|3-5
|60%
|3-5
|60%
|0-0
|0%
|2-2
|100%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|3
|8
|17
|J. Valančiūnas
|C
|17:17
|21
|8-11
|72%
|8-11
|72%
|0-0
|0%
|5-7
|71%
|3
|4
|7
|2
|4
|0
|2
|0
|1
|7
|29
|40
|M. Grigonis
|G
|17:39
|3
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|4
|0
|2
|0
|0
|3
|0
|5
|51
|A. Butkevičius
|F
|22:27
|4
|1-5
|20%
|1-2
|50%
|0-3
|0%
|2-2
|100%
|0
|2
|2
|5
|2
|3
|1
|1
|3
|16
|10
|BENCH PLAYERS
|0
|S. Brown
|G
|22:38
|17
|7-10
|70%
|4-5
|80%
|3-5
|60%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|6
|2
|K. Akobundu-Ehiogu
|C
|11:24
|4
|2-3
|66%
|2-3
|66%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|1
|8
|9
|D. Giedraitis
|G
|9:15
|4
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|1-1
|100%
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|7
|12
|M. Lo
|G
|18:07
|6
|2-4
|50%
|0-2
|0%
|2-2
|100%
|0-0
|0%
|0
|5
|5
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|22
|M. Blaževič
|C
|11:19
|3
|1-1
|100%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|1
|1
|2
|0
|1
|2
|0
|0
|2
|2
|1
|91
|D. Sirvydis
|G
|20:38
|9
|4-7
|57%
|3-5
|60%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|0
|3
|3
|3
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|9
|92
|E. Ulanovas (C)
|F
|23:14
|11
|2-5
|40%
|1-3
|33%
|1-2
|50%
|6-6
|100%
|0
|3
|3
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|18
|TOTAL
|96
|34-60
|56%
|24-40
|60%
|10-20
|50%
|18-22
|81%
|8
|22
|30
|22
|12
|12
|5
|1
|21
|23
|124
TEAM STATISTICS
Points in the paint: 40
Second-chance points: 9
Fast-break points: 10
Bench points: 54
Largest lead: 23
Longest scoring run: 10
Tauragė
|No.
|Player
|Pos.
|Min
|Pts
|FG
|FG%
|2PT
|2PT%
|3PT
|3PT%
|FT
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|Fouls Drawn
|Fouls
|+/-
|EFF
|Statistics not provided
Tauragė
Head Coach: T. Rinkevičius | Assistant Coach: K. Naruševičius
|No.
|Player
|Pos.
|Min
|Pts
|FG
|FG%
|2PT
|2PT%
|3PT
|3PT%
|FT
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|Fouls Drawn
|Fouls
|+/-
|EFF
|STARTING FIVE
|1
|J. Blackmon
|G
|24:46
|15
|6-10
|60%
|3-5
|60%
|3-5
|60%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|0
|1
|2
|-15
|17
|4
|D. Jackson
|G
|26:42
|15
|5-10
|50%
|2-3
|66%
|3-7
|42%
|2-2
|100%
|1
|1
|2
|5
|6
|0
|0
|0
|2
|-20
|16
|7
|N. Mineikis
|F
|23:12
|6
|2-4
|50%
|0-0
|0%
|2-4
|50%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|-1
|3
|12
|B. Griciūnas
|C
|21:58
|11
|5-8
|62%
|5-8
|62%
|0-0
|0%
|1-1
|100%
|1
|3
|4
|2
|1
|0
|0
|1
|5
|-10
|9
|17
|A. Voinalovych
|F
|23:24
|3
|1-8
|12%
|0-4
|0%
|1-4
|25%
|0-0
|0%
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|-20
|1
|BENCH PLAYERS
|3
|D. Doualla
|F
|14:38
|5
|2-2
|100%
|2-2
|100%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|1
|2
|3
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|-6
|7
|8
|V. Kariniauskas (C)
|G
|19:15
|9
|3-7
|42%
|2-5
|40%
|1-2
|50%
|2-2
|100%
|0
|1
|1
|4
|5
|3
|0
|1
|1
|-4
|10
|10
|V. Kozys
|F
|20:45
|8
|2-4
|50%
|0-1
|0%
|2-3
|66%
|2-2
|100%
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|-10
|6
|16
|H. Bratanovic
|C
|13:25
|4
|2-5
|40%
|2-5
|40%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|4
|2
|6
|0
|2
|0
|0
|1
|5
|-12
|-1
|24
|N. Kiselevičius
|G
|1:55
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|27
|K. Zikas
|F
|10:00
|0
|0-1
|0%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|-3
|-1
|TOTAL
|76
|28-59
|47%
|16-34
|47%
|12-25
|48%
|8-9
|88%
|9
|20
|29
|16
|19
|6
|1
|5
|24
|21
|69
TEAM STATISTICS
Points in the paint: 28
Second-chance points: 12
Fast-break points: 14
Bench points: 26
Largest lead: 2
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