O Kίναν Έβανς γύρισε στη Ζάλγκιρις αφού ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στους Λόντον Λάιονς.

Επιστροφή στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης για τον Κίναν Έβανς. Η Ζάλγκιρις έκανε γνωστό πως επιστρέφει στην ομάδα ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού, αφού τελείωσε ο δανεισμός του στους Λόντον Λάιονς (διεκόπη ο δανεισμός).

Ο Έβανς έκανε ορισμένα καλά ματς με την ομάδα της Αγγλίας, δείχνοντας έτοιμος για επιστροφή στο Κάουνας. Αγωνίστηκε σε τρία ματς στο EuroCup και είχε 11.7 πόντους και 2.7 ασίστ στα 25 λεπτά που πατούσε παρκέ.

Ένας παίκτης που έχει σταθεί άτυχος τα τελευταία χρόνια με σοβαρούς τραυματισμούς σε Ζάλγκιρις και Ολυμπιακό. Ευχή όλων να μείνει μακριά από ατυχίες.