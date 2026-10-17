Ο Μάρκους Χάουαρντ δέχθηκε αισθητή μείωσε των αποδοχών του για να πάει στη Ζενίτ του Ιβάνοβιτς, υπό τις οδηγίες του οποίου έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του.

Ο Μάρκους Χάουαρντ όπως όλα δείχνουν θα είναι ο νέος παίκτης της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης! Η καριέρα του Αμερικανού shooting guard ακολούθησε φθίνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια στη EuroLeague, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον το σήμα κατατεθέν των Βάσκων. Ο σύλλογος από τη Βιτόρια ήταν αυτός με τον οποίο έκανε ευρέως γνωστό το όνομά του στην ελίτ της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης, με αποκορύφωμα την αγωνιστική περίοδο 2023-24, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Euroleague με 19,5 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ κατέκτησε και τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στο ισπανικό πρωτάθλημα, με 19,4 πόντους ανά παιχνίδι, υπό τις οδηγίες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Ο Χάουαρντ θα... σμίξει και πάλι με τον έμπειρο Μαυροβούνιο προπονητή αλλά αυτή τη φορά επί ρωσικού εδάφους, για λογαριασμό της Ζενίτ. Σύμφωνα με το ρωσικό «Sport-Express» μάλιστα, ο 27χρονος γκαρντ δέχθηκε αισθητή μείωση στις αποδοχές του για να γίνει και πάλι παίκτης του Ιβάνοβιτς. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ήταν ο πιο καλά αμειβόμενος παίκτης της Μπασκόνια, με ετήσιες απολαβές που άγγιζαν τα 2,1 εκατομμύρια δολάρια, έχοντας υπογράψει τετραετές συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024, με ισχύ έως το 2028. Ωστόσο, το γεγονός πως δεν είναι πλέον το «πρώτο βιολί» στην ομάδα της Ιβηρικής Χερσονήσου, τον ανάγκασε να δεχθεί γενναία μείωση στο εισόδημα του, προκειμένου να γίνει κάτοικος Αγίας Πετρούπολης.

Βάσει του ίδιου δημοσιεύματος, ο Χάουαρντ θα εισπράττει στη Ζενίτ λίγο περισσότερα από 80.000 δολάρια τον μήνα, ενώ στο νέο του συμβόλαιο προβλέπονται και πρόσθετα μπόνους, τα οποία συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων ομαδικών στόχων. Η αρχική ρήτρα αποδέσμευσης από την ομάδα της Βιτόρια ήταν 1 εκατ. ευρώ, παρόλα αυτά οι δύο πλευρές έδωσαν τα... χέρια για χαμηλότερο ποσό, χωρίς να είναι γνωστό το ακριβές νούμερο.

Πλέον, αν επισημοποιηθεί και με τη... βούλα η επικείμενη μεταγραφή, μένει να φανεί εάν ο Μάρκους Χάουαρντ θα γίνει ξανά ο «φονιάς» που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε.