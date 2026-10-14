EuroLeague: Τέλος ο Μάρκους Χάουαρντ από την Μπασκόνια
Έτοιμος για μία νέα εμπειρία στην καριέρα του είναι ο Μάρκους Χάουαρντ. Ο Αμερικανός γκαρντ, μετά από μία πενταετία στην Μπασκόνια, αποτελεί παρελθόν από τον ισπανικό σύλλογο.
Παρότι ήταν σημείο αναφοράς της ομάδας τα τελευταία χρόνια, φέτος, δεν ήταν μέσα στα πλάνα του Γκαλμπιάτι. Ο Χάουαρντ έπαιξε σε τρία ματς της EuroLeague και είχε μέσο όρο 4.7 πόντους ανά 10.4 λεπτά συμμετοχής.
Πλέον ο 27χρονος, θα προσπαθήσει να βρει ξανά τον εαυτό του και να ξεχωρίσει στη Ρωσία, καθώς αναμένεται να γίνει παίκτης της Ζενίτ.
Markus Howard cierra su etapa en Vitoria-Gasteiz "El nombre de Markus Howard está escrito ya para siempre en los libros de historia de este club, que siempre le recordará con cariño y que le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional ." 📰 https://t.co/kCdeqMHUJ1 Mila esker eta zorte on, Markus ! 💙❤️— Kosner Baskonia (@Baskonia) October 14, 2026
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