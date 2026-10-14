EuroLeague: Τέλος ο Μάρκους Χάουαρντ από την Μπασκόνια

EuroLeague: Τέλος ο Μάρκους Χάουαρντ από την Μπασκόνια

Απίθανος Χάουαρντ ξέρανε τη Μάλαγα με 9 πόντους στο τελευταίο λεπτό - Γύρισε από το -17 η Μπασκόνια!
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Ο Μάρκους Χάουαρντ αποτελεί επίσημα παρελθόν από την Μπασκόνια και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ζενίτ.

Έτοιμος για μία νέα εμπειρία στην καριέρα του είναι ο Μάρκους Χάουαρντ. Ο Αμερικανός γκαρντ, μετά από μία πενταετία στην Μπασκόνια, αποτελεί παρελθόν από τον ισπανικό σύλλογο.

Παρότι ήταν σημείο αναφοράς της ομάδας τα τελευταία χρόνια, φέτος, δεν ήταν μέσα στα πλάνα του Γκαλμπιάτι. Ο Χάουαρντ έπαιξε σε τρία ματς της EuroLeague και είχε μέσο όρο 4.7 πόντους ανά 10.4 λεπτά συμμετοχής.

Πλέον ο 27χρονος, θα προσπαθήσει να βρει ξανά τον εαυτό του και να ξεχωρίσει στη Ρωσία, καθώς αναμένεται να γίνει παίκτης της Ζενίτ.

@Photo credits: baskonia_acbmedia
     

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