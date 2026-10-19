ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στον Εντζάι για τον θάνατο του πατέρα του, οι σκέψεις μας μαζί του»

H KAE Παναθηναϊκός έστειλε τα συλληπητήρια της στον παίκτη του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντζάι για τον θάνατο του πατέρα του.

Ο πατέρας του Εμπάι Εντζάι έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια του Ολυμπιακού και τον Σενεγαλεζο ψηλό. Οι ερυθρόλευκοι έστειλαν τα συλληπητήρια τους, ενώ το ίδιο έκανε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στον παίκτη της ΚΑΕ Ολυμπιακός Mbaye Ndiaye για τον θάνατο του πατέρα του. Οι σκέψεις μας είναι μαζί του, της οικογένειάς του και των αγαπημένων του προσώπων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρουν οι πράσινοι.