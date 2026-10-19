Ζιάγκος στο Gazz Floor για Μοντέρο: «Έχω ενθουσιαστεί με το πηγαίο εκτελεστικό του ταλέντο»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet τα όσα έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής στις ελληνικές ομάδες και στάθηκε στην περίπτωση του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος βρέθηκε καλεσμένος στο σημερινό Gazz Floor by Novibet και μίλησε τόσο για τη Μύκονο όσο και για τις υπόλοιπες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος με αφορμή τα πρώτα δείγματα που έχουν δείξει στην Basket League.

Ο Έλληνας κόουτς δεν στάθηκε μόνο σε αυτό, καθώς έκανε το σχόλιό του και για τη φετινή Euroleague με αφορμή την παρουσία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εκεί, ενώ έπλεξε το εγκώμιο στον Ζαν Μοντέρο για το μπασκετικό του ταλέντο και τις δεξιότητές του.

Ο ίδιος είπε μεταξύ άλλων «Αυτό που παρακολουθώ εγώ με πολύ ενδιαφέρον είναι η προπονητική ευελιξία που έχει δείξει το επιτελείο του και ο ίδιος ο κόουτς Μπαρτζώκας, επιλέγοντας έναν αθλητή με το μπασκετικό προφίλ του Μοντέρο. Προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί με το πηγαίο ταλέντο αυτού του παιδιού και την προσαρμοστηκότητα που έχει δείξει τόσο αυτός, όσο και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του».