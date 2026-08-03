Οι φίλοι του Ολυμπιακού, αποθεώνουν τον Εμπάι Εντζάι μέσω social media μετά την τρομερή του εμφάνιση κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Με καρδιά πρωταθλητή, ο Ολυμπιακός, βγήκε μεγάλος νικητής από μία ακόμη παράταση. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, πήρε ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 105-100 για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα ματς που ο Εμπάι Εντζάι, ήταν φανταστικός.

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ, είχε δείξει με το... καλημέρα την ποιότητά του και το πόσο ικανός είναι για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πετύχει τους στόχους του. Ήδη έχει κάνει τρομερή εντύπωση στον κόσμο της ομάδας, αλλά ειδικά μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα, γίνεται «χαμός».

Στα social media του Ολυμπιακού, υπάρχουν χιλιάδες σχόλια που αποθεώνουν τον Εντζάι, ο οποίος έδειξε ότι και στα δύσκολα, μπορεί να βγει μπροστά.

Κόντρα στους Καταλανούς, έπαιξε για 24 λεπτά και είχε 17 πόντους (3/4 βολές, 4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 1 λάθος. Μία κυριαρχική εμφάνιση, με τον ίδιο μάλιστα να πετυχαίνει στην παράταση τους 6 από τους 13 πόντους του Ολυμπιακού.