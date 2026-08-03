Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε ένα ενωτικό μήνυμα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη διαβολοβδομάδα του στην Ισπανία με τον καλύτερο τρόπο. Μετά την ιστορική ανατροπή επί της Βαλένθια, έπαιξε δεύτερη διαδοχική φορά παράταση και έφυγε με το διπλό από την έδρα της Μπαρτσελόνα με 105-100 για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, έκανε μία ανάρτηση στο «Χ», η οποία είχε πολλαπλούς αποδέκτες. Ο Γάλλος γκαρντ εξέφρασε την περηφάνεια του για τον Ολυμπιακό και ανέφερε ότι συνεχίζουν όλοι μαζί ως ένα.

Οι στόχοι της ομάδας είναι πάρα πολύ υψηλοί για μία ακόμη σεζόν και ο Φουρνιέ το γνωρίζει πολύ καλά. Με τον τρόπο του, θέλει να δείξει ότι άπαντες είναι ενωμένοι στον σύλλογο.

Το post του Φουρνιέ