Ο Χρήστος Μπαφές και ο Χρήστος Παππάς είχαν μια στιγμή έντασης στον πάγκο του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της 4ης περιόδου στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Μία ασυνεννοησία προκλήθηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού, κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα ο Sports Director της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ είχε μια στιγμής έντασης με τον άμεσο συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα, Χρήστο Παππά.

Ο λόγος για τον οποίο προκλήθηκε η ένταση, είναι διότι ο κόουτς των Πειραιωτών, ζήτησε τάιμ-άου, με τον Χρήστο Παππά να κατευθύνεται προς τη γρμματεία του γηπέδου, προκειμένου να το καλέσει.

Εκείνη την ώρα... πετάχτηκε ο Χρήστος Μπαφές και έσπευσε να το ακυρώσει, καθώς θα υπήρχε ούτως η άλλως τηλεοπτικό τάιμ-άου.

Τα πνεύματα ηρέμησαν με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κατεβάζει τους τόνους.