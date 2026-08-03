Μακρής στο Gazz Floor: «Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει με τον Βεζένκοβ να μην έχει πάρει σουτ στην παράταση» (vid)

Ο αναλυτής του Gazzetta, Στέφανος Μακρής, σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση επί της Μπαρτσελόνα με 105-100, σχολιάζοντας το πώς πήραν οι ερυθρόλευκοι το ματς.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό από την έδρα της Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 105-100 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση.

Ο Στέφανος Μακρής στάθηκε στην εικόνα του Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος έδειχνε εξαντλημένος στο τέλος του αγώνα. Ο Βούλγαρος φόργουορντ δεν πήρε σουτ στην παράταση ουτέ στο πενάλεπτο που πήρε στην τέταρτη περίοδο ενώ το τελευταίο του σουτ είχε έρθει στο τρίτο δεκάλεπτο.

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