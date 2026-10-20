Ο Έντι Τζόνσον γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τα playoffs του 1995 όταν και ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει της ΤΣΣΚΑ που έπαιξε με 6 παίκτες λόγω τροφικής δηλητηρίασης της υπόλοιπης ομάδας.

Λίγο πριν από το Final Four της Σαραγόσα το 1995, ο Ολυμπιακός είχε αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχοντας επικρατήσει στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς στο ΣΕΦ.

Ένα ματς το οποίο πέρασε στην ιστορία για τους μόλις 6 διαθέσιμους παίκτες που είχε η ρωσική ομάδα και αυτό διότι όλοι οι υπόλοιποι είχαν υποστεί τροφική δηλητηρίαση.

Με αφορμή ένα παιχνίδι για το American Football, ο Έντι Τζόνσον θυμήθηκε εκείνο το ματς όταν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Νιώθω συμπόνια για κάθε ομάδα που βρίσκεται σε αποδεκατισμένη κατάσταση. Στον έναν χρόνο που αγωνίστηκα στην Ευρώπη, η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, αντιμετώπισε μια ρωσική ομάδα που είχε υποστεί τροφική δηλητηρίαση και διέθετε μόλις 6 παίκτες! Ευχόμουν να είχαν αναβάλει το παιχνίδι, αλλά δεν το έκαναν, κι έτσι έπραξα αυτό που πάντα προσπαθούσα να κάνω στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου: Καταστροφή και κατάκτηση. Δεν νιώθεις οίκτο για κανέναν μέσα στις τέσσερις γραμμές και το να απολύεται ένας προπονητής για κάτι τέτοιο είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα απόλυτο αστείο. Δεν χαρίζεσαι σε κανέναν.

Η ερώτησή μου προς όσους παραπονιούνται είναι η εξής: Υπήρχαν 11 παίκτες στο γήπεδο; Κάποτε, όταν αγωνιζόμουν στους Χόρνετς, παίξαμε εναντίον των Νικς στο Madison Square Garden έχοντας μόλις 7 παίκτες και τους νικήσαμε. Ή παίξε το παιχνίδι ή παραιτήσου όπως έκαναν εκείνοι! Η υπόθεση έκλεισε, γίνετε καλά και ετοιμαστείτε για το επόμενο ματς».

I feel for any team that’s compromised. In my one year in Europe, My team @Olympiacos_BC played a Russian team that got food poisoning and only had 6 players! I had wished they would cancel the game, but they didn’t and so I did what I have always tried to do with the best of my ability. Destroy and Conquer. You don’t feel sorry for anyone between the lines and for this coach to be fired is a complete joke in my opinion. You don’t let up. My question to anyone complaining, were there 11 players on the field? I once played against the Knicks while playing with The @hornets in MSG and we had 7 players and beat them. Play the game or quit like they did! Case closed and get healthy for the next game. October 19, 2026