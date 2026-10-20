ΜάκΙνταϊρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ και Τζόσεφ δημιουργούν τον τέλειο παίκτη της EuroLeague
Πώς θα έμοιαζε ο τέλειος παίκτης της EuroLeague; Τέσσερις γκαρντ του Ολυμπιακού δημιουργούν τον δικό τους μπασκετικό… υπερήρωα, σε ένα μοναδικό βίντεο του PS Blog και της Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague.
Οι Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ, Ζαν Μοντέρο, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κόρι Τζόσεφ επιλέγουν τους κορυφαίους σε επτά διαφορετικές κατηγορίες, συνθέτοντας τον δικό τους ιδανικό παίκτη.
Ποιους ξεχώρισαν για την ταχύτητα, ποιους για την ικανότητα τους στα καρφώματα και ποιους για την αμυντική τους προσήλωση.
Δείτε τις επιλογές τους στο βίντεο του PS Blog:
https://blog.pamestoixima.gr/sinenteuxeis/makidair-modero-dorsei-tzosef-poios-einai-o-teleios-paiktis-tis-euroleague-vid/
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