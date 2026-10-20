Το απόγευμα της Τρίτης (20/10, 17:00) η νέα μπουτίκ του μπασκετικού Ολυμπιακού θα κάνει εγκαίνια στον Πειραιά.

Με όλη την ομάδα να δίνει το «παρών» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη (20/10, 17:00) τα εγκαίνια του «House of Legends», ήτοι τη νέα μπουτίκ του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανέφερε: «Η καρδιά του Θρύλου χτυπάει στον Πειραιά! Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 17:00 το House of Legend ανοίγει επίσημα τις πόρτες του και σας περιμένει σε μια ξεχωριστή ερυθρόλευκη γιορτή γεμάτη εκπλήξεις και μοναδικές στιγμές!

Σύσσωμη η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού θα είναι εκεί! Μια μοναδική ευκαιρία να βρεθείτε κοντά στους αγαπημένους σας παίκτες και να γιορτάσουμε όλοι μαζί! Οδός: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Πειραιάς

Μην λείψει κανείς!»