Ολυμπιακός: Εγκαίνια στη νέα μπουτίκ, σύσσωμη η ομάδα των «ερυθρολεύκων»

Ολυμπιακός: Εγκαίνια στη νέα μπουτίκ, σύσσωμη η ομάδα των «ερυθρολεύκων»

Ολυμπιακός: Εγκαίνια στη νέα μπουτίκ, σύσσωμη η ομάδα των «ερυθρολεύκων»
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Το απόγευμα της Τρίτης (20/10, 17:00) η νέα μπουτίκ του μπασκετικού Ολυμπιακού θα κάνει εγκαίνια στον Πειραιά.

Με όλη την ομάδα να δίνει το «παρών» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη (20/10, 17:00) τα εγκαίνια του «House of Legends», ήτοι τη νέα μπουτίκ του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανέφερε: «Η καρδιά του Θρύλου χτυπάει στον Πειραιά! Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 17:00 το House of Legend ανοίγει επίσημα τις πόρτες του και σας περιμένει σε μια ξεχωριστή ερυθρόλευκη γιορτή γεμάτη εκπλήξεις και μοναδικές στιγμές!

Σύσσωμη η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού θα είναι εκεί! Μια μοναδική ευκαιρία να βρεθείτε κοντά στους αγαπημένους σας παίκτες και να γιορτάσουμε όλοι μαζί! Οδός: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Πειραιάς

Μην λείψει κανείς!»

 
     

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