Ολυμπιακός: Εγκαίνια στη νέα μπουτίκ, σύσσωμη η ομάδα των «ερυθρολεύκων»
Με όλη την ομάδα να δίνει το «παρών» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη (20/10, 17:00) τα εγκαίνια του «House of Legends», ήτοι τη νέα μπουτίκ του Ολυμπιακού.
Συγκεκριμένα η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανέφερε: «Η καρδιά του Θρύλου χτυπάει στον Πειραιά! Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 17:00 το House of Legend ανοίγει επίσημα τις πόρτες του και σας περιμένει σε μια ξεχωριστή ερυθρόλευκη γιορτή γεμάτη εκπλήξεις και μοναδικές στιγμές!
Σύσσωμη η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού θα είναι εκεί! Μια μοναδική ευκαιρία να βρεθείτε κοντά στους αγαπημένους σας παίκτες και να γιορτάσουμε όλοι μαζί! Οδός: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Πειραιάς
Μην λείψει κανείς!»
HOUSE OF LEGEND – GRAND OPENING! 🔥 Η καρδιά του Θρύλου χτυπάει στον Πειραιά! ❤️ Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 17:00 το House of Legend ανοίγει επίσημα τις πόρτες του και σας περιμένει σε μια ξεχωριστή ερυθρόλευκη γιορτή γεμάτη εκπλήξεις και μοναδικές στιγμές! 🏀 Σύσσωμη η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού θα είναι εκεί! Μια μοναδική ευκαιρία να βρεθείτε κοντά στους αγαπημένους σας παίκτες και να γιορτάσουμε όλοι μαζί! 📍 Εθνικής Αντιστάσεως 17, Πειραιάς Μην λείψει κανείς! 🔴⚪ #OlympiacosBC #HouseOfLegend #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- ΜάκΙνταϊρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ και Τζόσεφ δημιουργούν τον τέλειο παίκτη της EuroLeague
- Η «αβάσιμη μήνυση», το ΝΒΑ που ξεκινά και Special Guest ο Γ. Καλαϊτζάκης | Gazz Floor by Novibet
- Τι απάντησε ο Φουρνιέ για Μπαρτζώκα: «Η καθημερινότητα με τον κόουτς είναι πολύ διαφορετική από αυτό που βλέπει ο κόσμος»