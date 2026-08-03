Ο Σάσα Βεζένκοβ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα συνατήθηκε και τα είπε με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Τι του ζήτησε ο MVP του Ολυμπιακού.

Αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα, ο Σάσα Βεζένκοβ τα... είπε με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης των «ερυθρόλευκων» έσπευσε να χαιρετήσει τον Ισπανό τεχνικό που παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση στο «Παλάου Μπλαουγκάνα» με τους δύο άνδρες να μιλάνε σε πολύ καλό κλίμα.

Μάλιστα, ο Βεζένκοβ φάνηκε εξ αρχής σαν να ζητάει μια χάρη από τον πολυνίκη προπονητή, καθώς κάνοντάς του και χαρακτηριστική χειρονομία ήθελε μια φωτογραφία με τον πρώην τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Δείτε το βίντεο:

Sasha Vezenkov, Pep Guardiola'dan birlikte fotoğraf çektirmek için izin istedi. https://t.co/r8DZT0xu5o — Do Deka (@dodekabasket) October 16, 2026

“Greatness recognizes greatness.” 🐐 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #BAROLY https://t.co/VYLcPDzhjO — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 16, 2026



