Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε τις δικές του δηλώσεις στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της νέας μπουτίκ του Ολυμπιακού στον Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας του μπουτίκ στον Πειραιά και ο Γάλλος σταρ των ερυθρόλευκων, Εβάν Φουρνιέ, σε σχετικές του δηλώσεις, εστίασε στη σημασία της νέας μπουτίκ και της εκδήλωσης συνολικά για τον οργανισμό, ενώ αποθέωσε τον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου, τον οποίο χαρακτήρισε σύμβολο και αρχηγό!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φουρνιέ:

«Είναι καλό για το μπάσκετ, την ομάδα, τους οπαδούς, να υπάρχει ένα μέρος να μπορεί ο κόσμος να προμηθεύεται προϊόντα… Θα έπαιρνα για φίλο μου τη φανέλα του Παπανικολάου. Το σύμβολο της ομάδας. Ο αρχηγός, ο πιο σημαντικός παίκτης».