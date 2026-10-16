Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Έκτακτη ενημέρωση στο ημίχρονο για Μιλουτίνοφ, Χολ, Μοντέρο, Εντιάι
«Νοσοκομείο» ο Ολυμπικακός!
Συγκεκριμένα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην Μπαρτσελόνα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε για τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν τέσσερις παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Χολ υπέστη διάστρεμμα στο αριστερό του πόδι, ο Μιλουτίνοφ δέχθηκε γονατιά στην μέση στο ματς με την Βαλένθια, ο Μοντέρο υπέστη στην αναμέτρηση με την Βαλένθια διάστρεμμα στο δεξί πόδι και κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο και ο Εντιάι υπέστη αιμάτωμα στο αριστερό του μάτι.
Αναλυτικά η ενημέρωση του Ολυμπιακού:
«Ο Ντόντα Χολ υπέστη διάστρεμμα στο αριστερό πόδι αλλά θα συνεχίσει. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δέχθηκε γονατιά στην μέση στο ματς με την Βαλένθια και θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν κριθεί απαραίτητο. Ο Μοντέρο υπέστη στην αναμέτρηση με την Βαλένθια διάστρεμμα στο δεξί πόδι και κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο. Γίνονται προσπάθειες να συνεχίσει στο ματς . Ο Εμπάι Εντζάι υπέστη αιμάτωμα στο αριστερό μάτι. Θα συνεχίσει».
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