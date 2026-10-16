Μπεσίκτας για Κουτλουάι: «Εάν δεν ζητήσει δημόσια συγγνώμη για Λόνι Γουόκερ, θα απευθυνθούμε στη διοίκηση της EuroLeague»

Η Μπεσίκτας δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα είπε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι για τον Λόνι Γουόκερ.

Ο Λόνι Γουόκερ αποτελεί πλέον παίκτη της Μπεσίκτας. Την κίνηση αυτή σχολίασε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, κάτι που δεν άφησε αναπάντητο η τουρκική ομάδα μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε.

«Καταδικάζουμε έντονα τον Ιμπραήμ Κουτλουάι για την απαράδεκτη κατηγορία που διατύπωσε σε τηλεοπτική εκπομπή για τη διαδικασία μεταγραφής του νέου αποκτήματος της ομάδας μας, Λόνι Γουόκερ.

Ισχυρίστηκε πως ο προπονητής Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, και ο ατζέντης του παίκτη έχουν την ίδια εθνικότητα και επιχείρησε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η μεταγραφή βασίστηκε σε αντιεπαγγελματικά και υποκειμενικά κριτήρια. Με αυτόν τον αβάσιμο ισχυρισμό, ο Κουτλουάι ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της άσκησης κριτικής», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Καταδικάζουμε έντονα τον Ιμπραήμ Κουτλουάι για την απαράδεκτη κατηγορία που διατύπωσε σε τηλεοπτική εκπομπή για τη διαδικασία μεταγραφής του νέου αποκτήματος της ομάδας μας, Λόνι Γουόκερ.

Ισχυρίστηκε πως ο προπονητής Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, και ο ατζέντης του παίκτη έχουν την ίδια εθνικότητα και επιχείρησε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η μεταγραφή βασίστηκε σε αντιεπαγγελματικά και υποκειμενικά κριτήρια. Με αυτόν τον αβάσιμο ισχυρισμό, ο Κουτλουάι ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της άσκησης κριτικής.

Είναι απαράδεκτο ένας σχολιαστής, ο οποίος εργάζεται για τον επίσημο φορέα μετάδοσης της EuroLeague στη χώρα μας, να επιχειρεί να αμαυρώσει τη μεταγραφή ενός εκ των κορυφαίων παικτών στην Ευρώπη —ενός παίκτη που επιλέχθηκε στον πρώτο γύρο του NBA Draft και έχει αγωνιστεί σε σχεδόν 350 παιχνίδια σε διάστημα 7 σεζόν, διατυπώνοντας τέτοιου είδους συκοφαντίες.

Εάν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία ή έγγραφα που να τεκμηριώνουν αυτές τις κατηγορίες και τους υπαινιγμούς, παρακαλούμε να τα παρουσιάσετε δημόσια. Σε αντίθετη περίπτωση, απέχετε από το να σπέρνετε αμφιβολίες στο κοινό, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως "ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια’" ή "παράξενη λεπτομέρεια".

Καλούμε τον σχολιαστή Ιμπραήμ Κουτλουάι να διευκρινίσει και να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, ή, εναλλακτικά, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Εάν δεν ζητήσει δημόσια συγγνώμη, θα απευθυνθούμε στη διοίκηση της EuroLeague, ζητώντας την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων κατά του Ιμπραήμ Κουτλουάι, ο οποίος εργάζεται ως σχολιαστής για τον φορέα μετάδοσης της EuroLeague στη χώρα μας»