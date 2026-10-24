Η Μπαχτσεσεχίρ επικράτησε της Μπεσίκτας με 100-96, με τις δύο ομάδες να έχουν μπροστά τους τα ματς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αντίστοιχα.

Ασταμάτητη Μπαχτσεσεχίρ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Νίκησε 100-96 τη Μπεσίκτας και έκανε το 5-0 στο τουρκικό πρωτάθλημα. Στο 2-3 έπεσαν οι ηττημένοι.

Ο Ριντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 18 πόντους, ενώ ο Ίνγκλις πρόσθεσε 16. Για άλλη μια φορά ο Πονίτκα ήταν πολυδιάστατος με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, ενώ 13 είχε ο Φλιν. Στον αντίποδα για τη Μπεσίκτας δεν έφτασαν οι 21 πόντοι του Νόουελ.

Πλέον οι δύο τουρκικές ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στις μάχες τους με τους ελληνικούς συλλόγους. Η Μπαχτσεσεχίρ θα παίξει εντός έδρας στις 27/10 με τον ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά της η Μπεσίκτας θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στις 28/10 στην Τουρκία.

Τα δεκαλέπτα: 31-24, 52-50, 71-71, 100-96