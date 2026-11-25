Η Ρεάλ ήταν το «αφεντικό» από την αρχή έως και το τέλος του αγώνα κόντρα στην Ζάλγκιρις και έφτασε σε μια άνετη επικράτηση κερδίζοντας τους Λιθουανούς στην Μαδρίτη με 108-93.

Μετά το 0/2 την περασμένη εβδομάδα στην διπλή αγωνιστική της Euroleague έχοντας γνωρίσει back to back ήττες από Μπεσίκτας και Ολυμπιακό, η Ρεάλ Μαδρίτης «ανάσανε» και πάλι κερδίζοντας με χαρακτηριστική άνεση την Ζάλγκιρις στην «Movistar Arena» της ισπανικής πρωτεύουσας.

Ο Αντρές Φελίζ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους έχοντας 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, πολύ καλό παιχνίδι έκανε και ο Έντι Ταβάρες ο οποίος είχε από τη πλευρά του άλλους 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, την ώρα που «διψήφιοι» ήταν επίσης και οι Μαλεντόν (15π.) και Λουβαβού-Καμπαρό (14π.)

Για την Ζάλγκιρις ο Μάριους Γκριγκόνις θύμισε τον... prime Γκριγκόνις και μάλιστα άγγιξε το ρεκόρ καριέρας του με τη λιθουανική ομάδα, καθώς πέτυχε 24 πόντους (3/4διπ., 5/6τρ., 3/4β.), έναν λιγότερο από το προσωπικό του ρεκόρ (25π. από τις 29/10/2020 σε ματς Βιλερμπάν-Ζάλγκιρις).

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Άκρως δυναμικό ήταν το ξεκίνημα για την Ρεάλ Μαδρίτης καθώς βρέθηκε να προηγείται με διψήφια διαφορά ύστερα από επτά λεπτά αγώνα (20-10) και με τον Αντρές Φελίζ να ήταν εκείνος που είχε αναλάβει δράση για την ομάδα του. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο +11 για την ισπανική ομάδα (30-19) έχοντας κυριαρχήσει στο επιθετικό κομμάτι. Η Ζάλγκιρις δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει τον ρυθμό των Μαδριλένων, οι οποίοι δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι και εκτόξευσαν τον δείκτη του σκορ και στο +22 (46-24 στο 17') έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα στο παρκέ. Το ημίχρονο έκλεισε στο +15 για την Ρεάλ (51-36) έχοντας τον Φελίζ πρώτο σκόρερ (15π.) και με 9/17 δίποντα, 8/15 τρίποντα, 9/10 βολές και 21 ριμπάουντ, ενώ η Ζάλγκιρις είχε αντίστοιχα 8/22 δίποντα, 4/12 τρίποντα και 8/8 βολές.

Αν μη τι άλλο η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είχε μετατρέψει την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο αφήνοντας την λιθουανική ομάδα ανήμπορη να αντιδράσει. Το μόνο που έκανε μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ήταν απλά και μόνο συντήρηση διατηρώντας την διαφορά στις παρυφές των 20 πόντων (80-61) έως και το τέλος της 3ης περιόδου (80-63). Ουσιαστικά το παιχνίδι στην «Movistar Arena» φαινόταν να είχε... ήδη κριθεί αλλά ο Μάριους Γκριγκόνις (22π., 5/5τρ.) προσπάθησε να «κουβαλήσει» την ομάδα του για την τελική αντεπίθεση. Με ένα 10-2 μετέτρεψε η Ζάλγκιρις το 86-67 σε 88-77 μειώνοντας στους 11 πόντους. Όμως δεν υπήρξε συνέχεια καθώς ακολούθησε νέο σερί της Ρεάλ (94-77 στο 35') με το οποίο έβαλε και τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… η Ρεάλ κατάφερε να επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό της, να τρέξει, να βρει εύκολους πόντους και να φτάσει στο +20 από πολύ νωρίς μετατρέποντας το υπόλοιπο παιχνίδι σε μια εύκολη βραδια.

η Ρεάλ κατάφερε να επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό της, να τρέξει, να βρει εύκολους πόντους και να φτάσει στο +20 από πολύ νωρίς μετατρέποντας το υπόλοιπο παιχνίδι σε μια εύκολη βραδια. MVP O… Αντρές Φελίζ ο οποίος είχε 20 πόντους με 2/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/11 βολές, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Αντρές Φελίζ ο οποίος είχε 20 πόντους με 2/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/11 βολές, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Έντι Ταβάρες (16π., 8ριμπ., 3ασ.) και Τεό Μαλεντόν (15π., 4/9διπ., 1/1τρ., 4/4β.)

Έντι Ταβάρες (16π., 8ριμπ., 3ασ.) και Τεό Μαλεντόν (15π., 4/9διπ., 1/1τρ., 4/4β.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μάριους Γκριγκόνις πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 24 πόντους με 3/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη.

ο Μάριους Γκριγκόνις πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 24 πόντους με 3/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ο οποίος είχε 2 πόντουςμε 1/4 σουτ σε κάτι λιγότερο από 14 λεπτά συμμετοχής.

ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ο οποίος είχε 2 πόντουςμε 1/4 σουτ σε κάτι λιγότερο από 14 λεπτά συμμετοχής. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας της Ρεάλ με 62% στα δίποντα και 43% στα τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 51-36, 80-63, 108-93.

REAL MADRID (Coach: Pedro Martinez) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 22 W. TAVARES * 21:47 16 6/9 0/0 4/4 66.7% 1 7 8 3 0 0 0 1 3 - 26 12 T. MALEDON * 19:28 15 4/9 1/1 4/4 50.0% 0 2 2 2 2 0 0 2 7 - 17 3 T. LUWAWU-CABARROT * 24:12 14 4/6 1/4 3/3 50.0% 3 1 4 1 1 1 0 3 3 - 14 8 C. OKEKE * 23:26 9 0/0 3/6 0/0 50.0% 0 3 3 0 2 1 0 0 2 - 10 6 A. ABALDE * 23:25 7 0/0 2/4 1/1 50.0% 1 3 4 3 1 0 0 2 0 - 9 BENCH 24 A. FELIZ 20:38 20 2/4 3/8 7/11 41.7% 2 3 5 2 0 0 0 2 7 - 21 4 J. PRADILLA 16:28 6 1/1 1/2 1/2 66.7% 1 3 4 3 2 0 0 1 1 - 9 9 G. PROCIDA 15:01 8 2/2 1/2 1/1 75.0% 0 2 2 0 1 0 0 3 2 - 7 23 S. LLULL 11:17 2 1/2 0/0 0/1 50.0% 0 1 1 4 0 1 0 1 1 - 6 30 D. JONES 18:13 9 3/3 1/3 0/0 66.7% 0 3 3 0 2 0 0 3 0 - 5 1 N. Smith JR 06:05 2 0/1 0/0 2/2 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 2 - 4 44 E. NDIAYE 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 TEAM TOTALS 108 23/37 13/30 23/29 53.7% 9 31 40 20 11 3 0 19 28 - 132