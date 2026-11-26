Ο Μάριους Γκριγκόνις ταλαιπωρήθηκε πολύ αλλά στην ήττα της Ζάλγκιρις απέναντι στη Ρεάλ (108-93) στη Μαδρίτη, θύμισε τον «φονιά» που είχε γνωρίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο prime του.

Ο παλιός, καλός, «καυτός» Μάριους Γκριγκόνις έκανε εχθές την εμφάνιση του στη Μαδρίτη, παρά την ήττα της Ζάλγκιρις Κάουνας από τη Ρεάλ με 108-93, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Λιθουανός γκαρντ έβγαλε από την... ντουλάπα το επίσημο κοστούμι του, αυτό που συνήθιζε να φορά τα προηγούμενα χρόνια, πριν τους αλλεπάλληλους τραυματισμούς που τον κράτησαν μακριά από τον καλό του εαυτό. Αυτό που δεν αποχωριζόταν στον Παναθηναϊκό της σεζόν 2023-24, όπου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με το Τριφύλλι, αυτό που φορούσε κατά κόρον σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε.

Εχθές ο 32χρονος ήταν «χάρμα οφθαλμών» και πάλευε μόνος του απέναντι στη «Βασίλισσα» του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Γκριγκόνις κατέγραψε 24 πόντους (3/4διπ., 5/6τρ., 3/4β.), 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 24:36 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 26 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Μάλιστα, ο πρώην αθλητής του Τριφυλλιού παραλίγο να καταρρίψει το προσωπικό του ρεκόρ με τη λιθουανική ομάδα, το οποίο έλαβε χώρα στις 29/10/2020, όταν έβαλε 25 πόντους απέναντι στη Βιλερμπάν.

Τη σεζόν που διανύουμε στη EuroLeague, ο «Γκρίγκο» μετρά για την ώρα σε 14 συμμετοχές 9.6 πόντους, 2.1 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ, 0.4 κλεψίματα, 0.1 μπλοκ και 10.1 στο PIR σε 261:41 λεπτά συνολικά και 18:41 λεπτά κατά μ.ό, δείχνοντας πως βρίσκει και πάλι τον εαυτό του.