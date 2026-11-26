Ο προπονητής της Ζάλγκιρις Κάουνας, Τόμας Μασιούλις, μίλησε με δηκτικό τρόπο για τον Στέρλινγκ Μπράουν μετά την ήττα των Λιθουανών από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη με 108-93.

Μια... ωραία ατμόσφαιρα στο Κάουνας! Η Ζάλγκιρις ηττήθηκε με 108-93 από τη Ρεάλ στην ισπανική πρωτεύουσα για την 14η αγωνιστική της EuroLeague και υποχώρησε στο 8-6, ρεκόρ που διατηρούν και οι Μαδριλένοι.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των Λιθουανών, Τόμας Μασιούλις, ξέσπασε κατά του Στέρλινγκ Μπράουν, λέγοντας ότι ο 31χρονος αθλητής, που αποκτήθηκε φέτος από την Παρτίζαν, δεν έχει κατανοήσει ακόμη πλήρως τις αμυντικές απαιτήσεις της ομάδας. Ο Μασιούλις, πάντως, ανέλαβε και μέρος της ευθύνης, αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει καταφέρει να του εξηγήσει με σαφήνεια τι περιμένει από εκείνον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάνει λάθη στην άμυνα και υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν καταλαβαίνει. Έχουμε φτάσει σχεδόν στον Δεκέμβριο και εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει τι προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό είναι δικό μου λάθος, επειδή δεν έχω καταφέρει να του το εξηγήσω.

Έψαχνα παίκτες που ήθελαν να παίξουν, να παλέψουν και ήταν διατεθειμένοι να χρεωθούν με πέντε φάουλ απόψε. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η Ρεάλ είχε πάντα την απάντηση.

Κάναμε πάρα πολλά αχρείαστα φάουλ. Μπορούμε να υπολογίσουμε 10 πόντους που προήλθαν από φάουλ τα οποία κάναμε στην προσπάθειά μας να διεκδικήσουμε την μπάλα. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια λάθη απέναντι σε μια ομάδα αυτού του επιπέδου».