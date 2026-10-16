Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μέσω ανάρτησής του στο x, αντέδρασε γελώντας σχετικά με κάτι δηλώσεις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που είχαν να κάνουν με τον χρόνο συμμετοχής του στον Παναθηναϊκό επί Άταμαν.

Μέσω ανάρτησής του στο x, ο Σακίλ ΜακΚίσικ αντέδρασε κάτω από δηλώσεις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που είχαν να κάνουν με τον χρόνο συμμετοχής του στον Παναθηναϊκό επί Άταμαν.

Συγκεκριμένα ο παίκτης των «πρασίνων», δήλωσε .

«Αν μου είχε δοθεί μια ευκαιρία τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσα πάντα να παίξω όπως έπαιξα φέτος. Απλώς δεν μπόρεσα να βρω αυτή την ευκαιρία. Φέτος, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όλοι οι παίκτες έχουν ευκαιρίες. Ο προπονητής εφαρμόζει μια εναλλαγή 11-12 παικτών σε κάθε παιχνίδι, όλοι ανταγωνιζόμαστε και έχουμε μεγάλα χρονικά διαστήματα, όχι μόνο 1-2 λεπτά. Φέτος, ξεκινάμε όλα τα παιχνίδια με τρεις Έλληνες παίκτες στην αρχική πεντάδα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε πάντα τους καλύτερους Έλληνες παίκτες τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που κάνω, όπως και οι άλλοι Έλληνες παίκτες, είναι να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει εκπληρώνοντας ο καθένας τον ρόλο του και δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό.»

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, αντέδρασε στις συγκεκριμένες δηλώσεις, βάζοντας ένα εμότζι που γελάει.

Δείτε την ανάρτηση του ΜακΚίσικ: