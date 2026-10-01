Τενερίφη - Τουρκ Τέλεκομ 82-75: Διψήφιος ο ΜακΚίσικ στο ντεμπούτο του στο EuroCup
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Ο Σακίλ ΜακΚίσικ ήταν διψήφιος στο ντεμπούτο του στο EuroCup με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ κόντρα στην Τενερίφη, ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε.
Στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ στο EuroCup, ο Σακίλ ΜακΚίσικ ήταν καλός, ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε από την Τενερίφη με 82-75 στην 1η αγωνιστική.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν διψήφιος, έχοντας 10 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Χάντερ με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.
@Photo credits: x_Türk Telekom
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