Ο Σακίλ ΜακΚίσικ ήταν διψήφιος στο ντεμπούτο του στο EuroCup με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ κόντρα στην Τενερίφη, ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε.

Στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ στο EuroCup, ο Σακίλ ΜακΚίσικ ήταν καλός, ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε από την Τενερίφη με 82-75 στην 1η αγωνιστική.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν διψήφιος, έχοντας 10 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Χάντερ με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.