Παρελθόν αποτελεί από τη Βαλένθια ο Γιακούμπα Σίμα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην κοινή λύση του συμβολαίου του παίκτη.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Γιακούμπα Σίμα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν από κοινού στη λύση του συμβολαίου του παίκτη, το οποίο έληγε στο τέλος της σεζόν 2027-28.

Με τη φανέλα της Βαλένθια, ο Σίμα είχε 3.5 πόντους και 1.9 ριμπάοιυντ, σε 32 συμμετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Βαλένθια κατέληξε σε συμφωνία με τον παίκτη Γιανκούμπα Σίμα για τη λύση του συμβολαίου που δέσμευε τα δύο μέρη μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28. Ο Ισπανός διεθνής σέντερ συμμετείχε φέτος στην προετοιμασία και στον ημιτελικό του Endesa Super Cup, όπου συνέβαλε με 4 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην πρώτη ανδρική ομάδα της Βαλένθια, ο Σίμα έπαιξε συνολικά 32 αγώνες με 3,5 πόντους και 1,9 ριμπάουντ, με αποτίμηση 2,7 μονάδες.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Γιανκούμπα για τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην επαγγελματική ομάδα της Βαλένθια και του εύχεται ό,τι καλύτερο στο μέλλον, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο».