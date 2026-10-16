Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολογήθηκε την Παρασκευή (16/10) για το πρόσφατο περιστατικό.

Το πρόσωπο των ημερών ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά από το ξέσπασμά του μέσω social media κατά του Ολυμπιακού. Μετά από αυτή του την ενέργεια, οι «ερυθρόλευκοι» τον άφησαν εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα και τον έστειλαν πίσω στην Αθήνα, όπου κλήθηκε σε απολογία.

Ο διεθνής γκαρντ, απολογήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) και ήταν μετανιωμένος για την κίνηση που έκανε. Κατάλαβε πως η αντίδρασή του ήταν λάθος, προς τον σύλλογο και την ομάδα.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η τιμωρία στον Ντόρσεϊ, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε, θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για ένα χρονικό διάστημα (το πολύ ενός μήνα) και θα πρέπει να προπονείται μόνος του.

Ο Ντόρσεϊ δεν θα δώσει το παρών, ούτε στο παιχνίδι με τον Βίκο για την τρίτη αγωνιστική της GBL, ενώ να θυμίσουμε ότι ήταν εκτός δωδεκάδας και στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό.

Στον Ολυμπιακό, θα πάρουν τις όποιες αποφάσεις, τις επόμενες ημέρες, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το μόνο που απασχολεί την ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι το ματς με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, προκειμένου να έρθει η δεύτερη νίκη στη διαβολοβδομάδα και να βελτιωθεί το ρεκόρ των πρωταθλητών Ευρώπης σε 5-1.