Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξέσπασε κατά του Ολυμπιακού για τον χρόνο συμμετοχής του στην ομάδα.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη στη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αγωνίστηκε για μόλις πέντε λεπτά. Ο διεθνής γκαρντ, φαίνεται πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με το πως του συμπεριφέρονται στην ομάδα.

Με το συμβόλαιό του να λήγει το καλοκαίρι του 2027 και τον χρόνο συμμετοχής του στα τελευταία ματς να είναι μειωμένος, ο Ντόρσεϊ «ξέσπασε» μέσω των social media. Ο ίδιος, έκανε ένα σχόλιο στα social media του Triple Threat Show και έγραψε: «γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν»;

Το σχόλιο του Ντόρσεϊ

«Αν αυτό που κάνω μπορεί να αναπληρωθεί, γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να δημιουργούμε δράμα; Γιατί το προπονητικό επιτελείο φοβάται; Ας το μάθουμε! Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε από το πουθενά. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα παρατήσω όλα τώρα. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται απ' έξω!».