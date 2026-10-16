Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Ένας ήταν ο καπετάνιος, όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των νερών»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «αποχαιρέτησε» τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού έγινε πιο «φτωχή» την Παρασκευή 16/10 με τον «θάνατο» του πάλαι ποτέ και επί σειράς πολλών ετών, προέδρου του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γιώργου Βαδινογιάννη.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάτι να πει για τον «καπετάνιο» εξηγώντας ότι ήταν από τους λίγους ανθρώπους που συμπαθούσε.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ανέφερε: «Λίγους ανθρώπους συμπαθούσα στη ζωή μου όσο ο καπετάνιος. Ένας είναι ο καπετάνιος, ένας ήταν ο καπετάνιος ,όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των νερών. Καπετάνιε καλό ταξίδι δεν σε ξεχνάμε ποτέ».