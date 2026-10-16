Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Ένας ήταν ο καπετάνιος, όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των νερών»
Η οικογένεια του Παναθηναϊκού έγινε πιο «φτωχή» την Παρασκευή 16/10 με τον «θάνατο» του πάλαι ποτέ και επί σειράς πολλών ετών, προέδρου του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γιώργου Βαδινογιάννη.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάτι να πει για τον «καπετάνιο» εξηγώντας ότι ήταν από τους λίγους ανθρώπους που συμπαθούσε.
Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ανέφερε: «Λίγους ανθρώπους συμπαθούσα στη ζωή μου όσο ο καπετάνιος. Ένας είναι ο καπετάνιος, ένας ήταν ο καπετάνιος ,όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των νερών. Καπετάνιε καλό ταξίδι δεν σε ξεχνάμε ποτέ».
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