Στο πρώτο τους συναπάντημα ως αντίπαλοι μετά τον Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς ξεχώρισε κόντρα στον Τόμας Γουόκαπ, όμως η ομάδα του Τεξανού γκαρντ πήρε τη νίκη.

Η Ντουμπάι BC χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το φινάλε, παρότι προηγήθηκε ακόμη και με 20 πόντους στην τελευταία περίοδο, για να φύγει με το διπλό από το Μιλάνο, επικρατώντας της Αρμάνι με 101-97 για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. Στο πρώτο συναπάντημα του Τόμας Γουόκαπ με τον Άλεκ Πίτερς ως αντιπάλων μετά την κοινή τους παρουσία στον Ολυμπιακό, οι δύο πρώην «ερυθρόλευκοι» είχαν εντελώς αντίθετες εμφανίσεις και με αντίθετα... αποτελέσματα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν από τους πρωταγωνιστές της Αρμάνι, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Ο Πίτερς ήταν εύστοχος, με 1/1 δίποντο, 2/3 τρίποντα και 4/4 βολές, χωρίς όμως να καταφέρνει η ομάδα του να πραγματοποιήσει την ανατροπή.

Από την άλλη πλευρά, ο Γουόκαπ δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στα 14 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε. Ο γκαρντ της Ντουμπάι έμεινε άποντος, μετρώντας 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 0 PIR. Μάλιστα, ο Τεξανός γκαρντ υπέπεσε σε δύο λάθη στα τελευταία λεπτά, όταν η Αρμάνι επιχείρησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης, με τον Καμπενγκέλε να κάνει επίσης ένα λάθος σε εκείνο το διάστημα. Η εμφάνιση του Γουόκαπ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει σταθερό ρόλο στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.

Παρά την αντεπίθεση της Αρμάνι που δέχθηκε και έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους της στις εξέδρες, η Ντουμπάι κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, με τον Ντουέιν Μπέικον να αναλαμβάνει δράση στα κρίσιμα σημεία και να οδηγεί την ομάδα του σε μια δύσκολη νίκη.