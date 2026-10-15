Ομπράντοβιτς για μεταγραφή: «Τα ονόματα που άκουσα δεν τα είχα καν στο μυαλό μου»
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) στο «T-Center» για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη media day για τα μεταγραφικά σενάρια, που συνδέονται με το Τριφύλλι.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Αυτά τα ονόματα που άκουσα δεν τα είχα καν στο μυαλό μου. Δυστυχώς δεν μπορούσα να δραπετεύσω από τη σ είναι μέρος της δουλειάς σας και των φιλάλθων που ασχολούνται με το μπάσκετ. Εμένα νοιάζει τι γίνεται εδώ στο γκρουπ, και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται έξω».
🗣🎤 Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει του αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ https://t.co/jwV4ucdzlf— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 15, 2026
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