Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού ενόψει Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) για τα μεταγραφικά σενάρια.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) στο «T-Center» για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη media day για τα μεταγραφικά σενάρια, που συνδέονται με το Τριφύλλι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτά τα ονόματα που άκουσα δεν τα είχα καν στο μυαλό μου. Δυστυχώς δεν μπορούσα να δραπετεύσω από τη σ είναι μέρος της δουλειάς σας και των φιλάλθων που ασχολούνται με το μπάσκετ. Εμένα νοιάζει τι γίνεται εδώ στο γκρουπ, και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται έξω».