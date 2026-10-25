Η Παρί πραγματοποίησε ανατροπή στην έδρα της Ρουάν και πήρε τη νίκη με 96-75 για την πέμπτη αγωνιστική της Pro A.

Μπορεί στη EuroLeague να μην τα πηγαίνει καλά η Παρί, ωστόσο στο πρωτάθλημα η σεζόν συνεχίζεται ιδανικά. Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, φιλοξενήθηκε από τη Ρουάν για την πέμπτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και με ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο (32-9 επιμέρους σκορ), πήρε τη νίκη με 96-75.

Τρομερή εμφάνιση από τον Ζοέλ Αγιάγι, ο οποίος σε 32 λεπτά είχε 26 πόντους (10/10 βολές, 2/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 6 λάθη.

Από τη Ρουέν, ξεχώρισε Ντάριους Τζόνσον με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 29 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 43-40, 66-64, 75-96

Roanne # PLAYERS MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF +/- EFF 3 Darius Johnson * 28:38 17 2/4 (50.0%) 4/8 (50.0%) 1/2 (50.0%) 0 3 3 4 3 0 1/3 3 -19 17 4 Travante Williams * 23:16 10 3/0 (0%) 0/6 (0%) 1/2 (50.0%) 0 0 3 3 2 2 0/1 0 3 -13 5 Dylan Affo Mama * 16:50 8 4/5 (80.0%) 0/0 (0%) 1/2 (50.0%) 0 1 0 1 0 1 0/0 2 3 -24 8 Antoine Diot (C) * 21:03 6 0/0 (0%) 2/6 (33.3%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 2 0 0/0 3 3 -26 55 Filip Stanic 08:04 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0/0 0 1 -9 - Jahvon Blair DNP 2 Harvey Gauthier 15:20 2 1/2 (50.0%) 0/0 (0%) 1/0 (0%) 0 0 0 0 5 3 0/0 2 3 -6 10 Maxime Roos 15:13 7 3/4 (75.0%) 0/4 (0%) 1/1 (100%) 1 0 0 0 0 0 0/0 1 0 2 15 Derek Needham 22:33 17 3/7 (42.9%) 2/5 (40.0%) 5/5 (100%) 1 0 0 0 3 3 1/0 0/0 1 4 16 Aaron Levarity 28:01 6 3/8 (37.5%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 5 5 1 0 4 0/0 0 1 3 20 Yvann Mbaya 21:02 11 5/9 (55.6%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 4 1 5 0 0 0 1/1 2 6 9 42 Anthony Bria DNP - Team / Coach 00:00 - - - - 2 3 5 0 0 1 -/- - - - - TOTAL 200:00 75 21/43 (48.8%) 8/31 (25.8%) 9/15 (60.0%) 15 15 30 18 10 0 4/13 28 - 69