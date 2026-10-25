Ρουάν - Παρί 75-96: 5/5 στο πρωτάθλημα για τους Παριζιάνους
Μπορεί στη EuroLeague να μην τα πηγαίνει καλά η Παρί, ωστόσο στο πρωτάθλημα η σεζόν συνεχίζεται ιδανικά. Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, φιλοξενήθηκε από τη Ρουάν για την πέμπτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και με ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο (32-9 επιμέρους σκορ), πήρε τη νίκη με 96-75.
Τρομερή εμφάνιση από τον Ζοέλ Αγιάγι, ο οποίος σε 32 λεπτά είχε 26 πόντους (10/10 βολές, 2/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 6 λάθη.
Από τη Ρουέν, ξεχώρισε Ντάριους Τζόνσον με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 29 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 16-18, 43-40, 66-64, 75-96
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF
|+/-
|EFF
|3
|Darius Johnson *
|28:38
|17
|2/4 (50.0%)
|4/8 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|0
|3
|3
|4
|3
|0
|1/3
|3
|-19
|17
|4
|Travante Williams *
|23:16
|10
|3/0 (0%)
|0/6 (0%)
|1/2 (50.0%)
|0
|0
|3
|3
|2
|2
|0/1
|0
|3
|-13
|5
|Dylan Affo Mama *
|16:50
|8
|4/5 (80.0%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50.0%)
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0/0
|2
|3
|-24
|8
|Antoine Diot (C) *
|21:03
|6
|0/0 (0%)
|2/6 (33.3%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0/0
|3
|3
|-26
|55
|Filip Stanic
|08:04
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0/0
|0
|1
|-9
|-
|Jahvon Blair
|DNP
|2
|Harvey Gauthier
|15:20
|2
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|1/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|5
|3
|0/0
|2
|3
|-6
|10
|Maxime Roos
|15:13
|7
|3/4 (75.0%)
|0/4 (0%)
|1/1 (100%)
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|1
|0
|2
|15
|Derek Needham
|22:33
|17
|3/7 (42.9%)
|2/5 (40.0%)
|5/5 (100%)
|1
|0
|0
|0
|3
|3
|1/0
|0/0
|1
|4
|16
|Aaron Levarity
|28:01
|6
|3/8 (37.5%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|5
|5
|1
|0
|4
|0/0
|0
|1
|3
|20
|Yvann Mbaya
|21:02
|11
|5/9 (55.6%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0%)
|4
|1
|5
|0
|0
|0
|1/1
|2
|6
|9
|42
|Anthony Bria
|DNP
|-
|Team / Coach
|00:00
|-
|-
|-
|-
|2
|3
|5
|0
|0
|1
|-/-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200:00
|75
|21/43 (48.8%)
|8/31 (25.8%)
|9/15 (60.0%)
|15
|15
|30
|18
|10
|0
|4/13
|28
|-
|69
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF
|+/-
|EFF
|3
|Terry Tarpey *
|25:48
|13
|1/2 (50.0%)
|3/4 (75.0%)
|2/5 (40.0%)
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|0/2
|0
|6
|12
|4
|Léopold Cavaliere *
|22:42
|6
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|1/1
|0
|0
|8
|11
|Joël Ayayi *
|31:42
|26
|2/5 (40.0%)
|4/7 (57.1%)
|10/10 (100%)
|1
|0
|1
|6
|7
|6
|2/1
|0
|6
|33
|20
|Allan Dokossi *
|20:06
|4
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|7
|7
|1
|4
|0
|0/3
|3
|15
|12
|25
|Jeremy Morgan
|25:49
|20
|2/2 (100%)
|3/4 (75.0%)
|7/8 (87.5%)
|1
|1
|2
|1
|0
|2
|0/1
|3
|14
|22
|0
|Sebastian Herrera (C)
|09:27
|2
|0/0 (0%)
|0/4 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0
|2
|-4
|8
|Jared Rhoden
|08:10
|11
|2/2 (100%)
|1/2 (50.0%)
|4/4 (100%)
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0/0
|3
|22
|9
|15
|Mouhamed Faye
|13:09
|6
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|0
|0
|4
|4
|0
|1/1
|0
|3
|13
|24
|Alize Johnson
|21:34
|2
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|2/4 (50.0%)
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0/3
|2
|3
|-3
|34
|Daulton Hommes
|21:33
|6
|0/1 (0%)
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|3
|4
|0
|0/0
|0
|2
|12
|-
|Team / Coach
|00:00
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|4
|0
|0
|1
|-/-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200:00
|96
|13/21 (61.9%)
|13/25 (52.0%)
|31/37 (83.8%)
|6
|30
|36
|12
|8
|4
|0/23
|23
|-
|107
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