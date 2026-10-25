Ρουάν - Παρί 75-96: 5/5 στο πρωτάθλημα για τους Παριζιάνους

Ρουάν - Παρί 75-96: 5/5 στο πρωτάθλημα για τους Παριζιάνους

Ρουάν - Παρί 75-96: 5/5 στο πρωτάθλημα για τους Παριζιάνους

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Η Παρί πραγματοποίησε ανατροπή στην έδρα της Ρουάν και πήρε τη νίκη με 96-75 για την πέμπτη αγωνιστική της Pro A.

Μπορεί στη EuroLeague να μην τα πηγαίνει καλά η Παρί, ωστόσο στο πρωτάθλημα η σεζόν συνεχίζεται ιδανικά. Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, φιλοξενήθηκε από τη Ρουάν για την πέμπτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και με ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο (32-9 επιμέρους σκορ), πήρε τη νίκη με 96-75.

Τρομερή εμφάνιση από τον Ζοέλ Αγιάγι, ο οποίος σε 32 λεπτά είχε 26 πόντους (10/10 βολές, 2/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 6 λάθη.

Από τη Ρουέν, ξεχώρισε Ντάριους Τζόνσον με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 29 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 43-40, 66-64, 75-96

Roanne
#PLAYERSMINPTS2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK (F/A)PF+/-EFF
3Darius Johnson *28:38172/4 (50.0%)4/8 (50.0%)1/2 (50.0%)0334301/33-1917
4Travante Williams *23:16103/0 (0%)0/6 (0%)1/2 (50.0%)0033220/103-13
5Dylan Affo Mama *16:5084/5 (80.0%)0/0 (0%)1/2 (50.0%)0101010/023-24
8Antoine Diot (C) *21:0360/0 (0%)2/6 (33.3%)0/0 (0%)0000200/033-26
55Filip Stanic08:0400/1 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000010/001-9
-Jahvon BlairDNP
2Harvey Gauthier15:2021/2 (50.0%)0/0 (0%)1/0 (0%)0000530/023-6
10Maxime Roos15:1373/4 (75.0%)0/4 (0%)1/1 (100%)1000000/0102
15Derek Needham22:33173/7 (42.9%)2/5 (40.0%)5/5 (100%)1000331/00/014
16Aaron Levarity28:0163/8 (37.5%)0/0 (0%)0/0 (0%)0551040/0013
20Yvann Mbaya21:02115/9 (55.6%)1/3 (33.3%)0/0 (0%)4150001/1269
42Anthony BriaDNP
-Team / Coach00:00----235001-/----
-TOTAL200:007521/43 (48.8%)8/31 (25.8%)9/15 (60.0%)151530181004/1328-69
Paris
#PLAYERSMINPTS2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK (F/A)PF+/-EFF
3Terry Tarpey *25:48131/2 (50.0%)3/4 (75.0%)2/5 (40.0%)1341100/20612
4Léopold Cavaliere *22:4262/2 (100%)0/0 (0%)2/2 (100%)1010101/1008
11Joël Ayayi *31:42262/5 (40.0%)4/7 (57.1%)10/10 (100%)1016762/10633
20Allan Dokossi *20:0642/3 (66.7%)0/0 (0%)0/0 (0%)0771400/331512
25Jeremy Morgan25:49202/2 (100%)3/4 (75.0%)7/8 (87.5%)1121020/131422
0Sebastian Herrera (C)09:2720/0 (0%)0/4 (0%)2/2 (100%)0000000/002-4
8Jared Rhoden08:10112/2 (100%)1/2 (50.0%)4/4 (100%)0111000/03229
15Mouhamed Faye13:0962/2 (100%)0/0 (0%)2/2 (100%)0004401/10313
24Alize Johnson21:3420/2 (0%)0/1 (0%)2/4 (50.0%)0221000/323-3
34Daulton Hommes21:3360/1 (0%)2/3 (66.7%)0/0 (0%)0113400/00212
-Team / Coach00:00----134001-/----
-TOTAL200:009613/21 (61.9%)13/25 (52.0%)31/37 (83.8%)6303612840/2323-107
@Photo credits: eurokinissi
     

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