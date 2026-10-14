Μεγάλη δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις του Ολυμπιακού, μετά το τραγικό σχόλιο του Τάιλερ Ντόρσεϊ μέσω social media, ο οποίος ξέσπασε κατά της ομάδας.

Το πρόσωπο της ημέρας (14/10) έχει γίνει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τα χέρια του και να βγάλει τα μάτια του. Ο 30χρονος γκαρντ, μέσω ενός σχολίου στα social media, εξέφρασε τα παράπονά του προς την ομάδα και αναρωτήθηκε γιατί δεν τον διώχνουν.

Προφανώς μετά από αυτή την κίνηση, υπήρξε μεγάλη δυσαρέσκεια στον Ολυμπιακό για τη συμπεριφορά του παίκτη, ο οποίος για μία ακόμη φορά κοίταξε το ατομικό συμφέρον και έπληξε το καλό της ομάδας γενικά. Μία μέρα μετά από μία ιστορική ανατροπή - νίκη στην έδρα της Βαλένθια, ο Ντόρσεϊ, προχώρησε σε μία κίνηση που μόνο κακό μπορεί να κάνει στον σύλλογο.

Ο Ολυμπιακός, φρόντισε να δράσει άμεσα, με το να απομονώσει τον παίκτη από την υπόλοιπη ομάδα (τον έστειλε πίσω στην Αθήνα), καθώς πρέπει να σκεφτεί το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Μία απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται ήδη στη Βαρκελώνη. Ο Ολυμπιακός, με το να στείλει στην Ελλάδα τον Ντόρσεϊ και να τον καλέσει σε απολογία, δείχνει ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα.

Μέσα σε όλα, βγαίνει και το βάρος, πάνω από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Άμα ο Ντόρσεϊ έμενε στην Ισπανία και ο Ολυμπιακός δεν προχωρούσε σε κάποια ενέργεια, είναι δεδομένο ότι ο έμπειρος coach, θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις. Με την κίνησή της αυτή η ΚΑΕ, δίνει απαντήσεις, με τον Ντόρσεϊ να έχει προχωρήσει σε αρκετές άσχημες συμπεριφορές στο πρόσφατο παρελθόν, όπου με βάση τον Ολυμπιακό, θα κληθεί σε απολογία για αυτές.