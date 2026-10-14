Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα της πράσινης ΚΑΕ ενόψει Χάποελ Τελ Αβίβ

Γιώργος Σακελλάρης
Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα της πράσινης ΚΑΕ ενόψει Χάποελ Τελ Αβίβ
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) με στόχο να κάνει το 6/6 στη φετινή EuroLeague. Το κάλεσμα της πράσινης ΚΑΕ στον κόσμο της.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε κυριαρχικά από την έδρα της Παρτίζαν (72-55) και φιλοξενεί την Παρασκευή (16/10, 21:15) τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο «T-Center», με στόχο να κάνει το 6/6 στη φετινή EuroLeague και να παραμείνει μόνος πρώτος στο... ρετιρέ της βαθμολογίας.

Η πράσινη ΚΑΕ, μέσω του επίσημου λογαριασμού της ομάδας στο X, απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο του Τριφυλλιού, τονίζοντας πως η ομάδα επιστρέφει... σπίτι και χρειάζεται τους οπαδούς στο πλευρό της.

Δείτε την ανάρτηση:

@Photo credits: @Paobcgr/X
     

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