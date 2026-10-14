Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα της πράσινης ΚΑΕ ενόψει Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Παναθηναϊκός πέρασε κυριαρχικά από την έδρα της Παρτίζαν (72-55) και φιλοξενεί την Παρασκευή (16/10, 21:15) τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο «T-Center», με στόχο να κάνει το 6/6 στη φετινή EuroLeague και να παραμείνει μόνος πρώτος στο... ρετιρέ της βαθμολογίας.
Η πράσινη ΚΑΕ, μέσω του επίσημου λογαριασμού της ομάδας στο X, απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο του Τριφυλλιού, τονίζοντας πως η ομάδα επιστρέφει... σπίτι και χρειάζεται τους οπαδούς στο πλευρό της.
Δείτε την ανάρτηση:
𝗦𝗘𝗖𝗨𝗥𝗘 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧𝗦 | 𝟮 𝗗𝗔𝗬𝗦 𝗟𝗘𝗙𝗧 ☘️ 🎫 This Friday (16/10, 21.15), we defend our home court once again, against @HapoelTLVBC , and we need every single one of you #PAOFans. 💚 Secure your seat NOW 👉 https://t.co/g58KZIVlVS #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 14, 2026
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