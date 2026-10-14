Η δράση στη EuroLeague συνεχίζεται με τη δεύτερη ημέρα της 5ης αγωνιστικής στη «διαβολοβδομάδα» που βρίσκεται εν εξελίξει. Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων.

Μετά το 2/2 των ελληνικών ομάδων με το άνετο πέρασμα του Παναθηναϊκού από την έδρα της Παρτίζαν και την επική ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια, ο αγωνιστικός παλμός στη EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου (14/10, 20:30), η Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη φιλοξενεί την Μπεσίκτας (14/10, 19:00) και η Παρί θα καλωσορίσει στην «Πόλη του Φωτός» τη Βίρτους Μπολόνια (14/10, 21:45). Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν Live στο Gazzetta.

Στην Πόλη, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο θέλει να πετύχει τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση απέναντι στους Βαυαρούς, οι οποίοι βρίσκονται επίσης στο 1-3. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 5.

Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη θέλει το «ροζ φύλλο» πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για να κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό (16/10, 21:15) απέναντι στην Μπεσίκτας του Αλιμπίγεβιτς. Αμφότερες βρίσκονται στο 2-2 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports Start.

Τέλος, στη γαλλική πρωτεύουσα Παρί και Βίρτους Μπολόνια διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο τη νίκη. Η ομάδα του Λεφέβρ έχει ρεκόρ 1-3, ενώ το σύνολο του Μουμπρού είναι στο 2-2. O αγώνας θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 4.