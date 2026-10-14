Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην Μπαρτσελόνα και επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προχώρησε σε μία παράλογη κίνηση, καθώς μέσω social media, ξέσπασε κατά του Ολυμπιακού. Ο διεθνής γκαρντ μέσω ενός σχολίου στο Instagram, έκανε έντονα παράπονα προς τους ανθρώπους της ομάδας και χαρακτηριστικά έγραψε: «γιατί δεν προχωρούν στο να με διώξουν;».

Όλα αυτά, την ώρα που η ομάδα, έφτασε στη Βαρκελώνη για να προετοιμαστεί ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κινήθηκε άμεσα μετά από αυτή την ενέργεια του 30χρονου.

Αποφασίστηκε από τους ανθρώπους της ομάδας, όχι μόνο να τον αφήσουν εκτός αποστολής, αλλά και να τον στείλουν άμεσα πίσω στην Αθήνα. Αυτό γίνεται κι όλας, για να μην χαλάσει το κλίμα στον σύλλογο, μετά από αυτή τη συμπεριφορά.

Μάλιστα, ο Ντόρσεϊ, θα κληθεί σε απολογία, όχι μόνο για αυτό το σχόλιο που έκανε στο Instagram, αλλά και για πράγματα που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν.